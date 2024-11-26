Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montigny-en-Gohelle
Repas excellent accueil exceptionnel personnel au top . Association ENTR'AIDANTS
Par Cecile C. • Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle
Le repas est délicieux et bien servis, un vraie régale en famille et le service est top et très gentille , merci de leur accueil
Par S3v3n • Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle
Très bon passez un bon moment bien manger je recommande fortement merci pour l’accueille
Par Mirage_ • Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle
Très bonne expérience ! Repas et serveur (Almonzo) au top
Par Lyse E. • Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle