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Maisons de retraite / EHPAD à Montigny-en-Gohelle (62640)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Montigny-en-Gohelle

Repas excellent accueil exceptionnel personnel au top . Association ENTR'AIDANTS

Par Cecile C. Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle

Accueil excellent et repas très bon

Par Bernard N. Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle

Le repas est délicieux et bien servis, un vraie régale en famille et le service est top et très gentille , merci de leur accueil

Par S3v3n Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle

Très bon passez un bon moment bien manger je recommande fortement merci pour l’accueille

Par Mirage_ Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle

Très bonne expérience ! Repas et serveur (Almonzo) au top

Par Lyse E. Résidence Les Lys , Montigny-en-Gohelle

Maisons de retraite / EHPAD proche de Montigny-en-Gohelle

Départements proche de de Pas-de-Calais