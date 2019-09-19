J’ai visité la résidence Saint Jean pour ma grand-mère qui nécessitait un accompagnement. Je suis venue avec beaucoup de recul au regard de tout ce qu’on peut entendre sur les EHPAD. Finalement j’ai été extrêmement surprise de tant d’amour et de bienveillance dans cette résidence. Le lieu est magnifique, les soignants sont aux petits soins, la direction est à l’écoute et m’a beaucoup rassurée. Je suis repartie avec une nouvelle image du monde des maisons de retraite. Cette residence est un vrai lieu de vie dans lequel on prend soin de nos parents. À l’opposé de tout ce qu’on peut entendre de négatif. Même si ma grand-mère a finalement préféré se rapprocher de Lille, je recommande cette maison dans laquelle, j’en suis certaine, elle aurait été très heureuse

Par Julie T. • Ehpad Résidence Saint Jean , Saint-Omer