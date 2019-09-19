Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Omer
J’ai visité la résidence Saint Jean pour ma grand-mère qui nécessitait un accompagnement. Je suis venue avec beaucoup de recul au regard de tout ce qu’on peut entendre sur les EHPAD. Finalement j’ai été extrêmement surprise de tant d’amour et de bienveillance dans cette résidence. Le lieu est magnifique, les soignants sont aux petits soins, la direction est à l’écoute et m’a beaucoup rassurée. Je suis repartie avec une nouvelle image du monde des maisons de retraite. Cette residence est un vrai lieu de vie dans lequel on prend soin de nos parents. À l’opposé de tout ce qu’on peut entendre de négatif. Même si ma grand-mère a finalement préféré se rapprocher de Lille, je recommande cette maison dans laquelle, j’en suis certaine, elle aurait été très heureuse
Par Julie T. • Ehpad Résidence Saint Jean , Saint-Omer
J’ai visité la structure pour ma sœur qui peine à rester à la maison. L’établissement est très beau, même s’il mériterait un rafraîchissement sur la décoration, on sent toute l’implication des équipes pour le faire vivre. La directrice qui m’a fait visiter m’a beaucoup rassurée, elle a été à l’écoute et est très humaine. Elle a pris en considération mes besoins et m’a expliqué le fonctionnement de la résidence en toute transparence. Il y avait beaucoup de vie à l’heure où j’ai visité, avec un chanteur pour les anniversaires des résidents. J’ai beaucoup apprécié.
Par Stephanie T. • Ehpad Résidence Saint Jean , Saint-Omer
Bonjour. La nouvelle directrice est à l'écoute des personnes résidant dans cet établissement. Elle me renseigne au sujet de mon frère et de sa santé. Habitant à 1200 km de Saint Omer, elle m'informe sur son état de santé. Très bien depuis le changement de directrice qui est très réceptive.
Par Michele • Ehpad Résidence Saint Jean , Saint-Omer
Direction et personnel très à l ecoute des résidents et des familles Je recommande Mon frère a été resident
Par Rejane M. • Residence Stenhuis , Saint-Omer
Ma belle-soeur est rentrée dans la Maison de retraite Saint-Jean. L'admission a été rapide, efficace et très humaine. L'accueil aujourd'hui était incroyable, un personnel adorable de bout en bout et à tous les niveaux, avec des sourires chaleureux, un bouquet de fleurs, un accompagnement constant, une personne aussitôt dépêchée pour installer cadres et télévision. Cette journée qui aurait pu être difficile, a été très bien vécue, sa chambre, personnalisée, lui plaît et nous l'avons sentie soulagée de ne plus être seule chez elle la nuit, mais en sécurité dans cette Maison que je recommande vivement.
Par Pascale B. • Ehpad Résidence Saint Jean , Saint-Omer