Très bon établissement dans lequel maman a trouvé ses marques assez rapidement et s'y sent toujours aussi bien depuis presque 3 ans. Le personnel y est très très attentif et bienveillant et la réception pour le départ à la retraite d'Anne Marie montre l'attachement que lui portent les résidents et les familles et à qui je souhaite une belle retraite, bien méritée ! André Duflos

Par Landphi • La Fontaine Médicis , Cucq