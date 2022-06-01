Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Cucq
Très bon établissement dans lequel maman a trouvé ses marques assez rapidement et s'y sent toujours aussi bien depuis presque 3 ans. Le personnel y est très très attentif et bienveillant et la réception pour le départ à la retraite d'Anne Marie montre l'attachement que lui portent les résidents et les familles et à qui je souhaite une belle retraite, bien méritée ! André Duflos
Par Landphi • La Fontaine Médicis , Cucq
Personnel et direction très attentif et à l écoute du résident et de sa famille ! Encore un grand merci pour l attention portée à notre maman, et à des moments d émotions partagées.
Par Christophe D. • La Fontaine Médicis , Cucq
Très bon EHPAD autant au niveau des soignants que des animateurs ! ( mention spéciale pour l'animatrice Sylvie que mon grand père adore pour son dynamisme et sa créativité )
Par Julie • La Fontaine Médicis , Cucq
Le personnel et la direction sont toujours à l'écoute et aux petits soins du résident et de sa famille. La restauration, le coiffeur, les activités,... sont au top! Si tous les Ehpad pouvaient être comme celle de la Fontaine medicis, on aurait une autre vision de ces établissements.
Par Delphine C. • La Fontaine Médicis , Cucq
Ce n'est pas facile de prendre la décision de placer nos aînés lorsque leur autonomie devient difficile,mais nous avons trouvé auprès de la direction et du personnel de la Fontaine Médicis toute l'écoute le savoir professionnel et la gentillesse pour accueillir notre mère. Un grand merci à toute l'équipe.
Par Véronique C. • La Fontaine Médicis , Cucq