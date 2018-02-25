Ma maman qui va sur ses 97 ans se trouve très bien installée dans sa chambre de la maison de retraite de la Sénatorerie. Au cours de mes multiples visites, j'ai pu constater son comportement et sa situation. Elle se sent bien et le personnel qui l'entoure et lui apporte divers services est des plus agréables. Le personnel est très attentionné envers les résidents et à leurs petits soins. Je ne peux que me féliciter d'avoir choisi cette résidence pour ma maman car je peux accorder toute ma confiance à cette résidence. La nourriture convient parfaitement à ces personnes âgées et l'ambiance semble agréable. Je recommande vivement cet établissement aux familles qui s'interrogent sur le choix d'une résidence pour leur proche.

Par Dan F. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon