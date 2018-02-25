Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Alençon
Cinq étoiles bien méritées. Personnels très compétents, souriants, aimables , à l'écoute des résidents et des familles. Repas copieux et de qualités. Beaucoup d'animations. Je recommande à 200%
Par Jean-luc B. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon
Personnel compétent et aux petits soins des résidents. Repas et animations diversifiés et de qualité. Je recommande vivement
Par Jean-claude L. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon
Je suis arrivée avec la ferme intention de chercher les carences de cet établissement, mais je dois reconnaitre que j'en ai presque pas trouvé ! Personnel gentil et joyeux malgré le travail difficile qu'il abat, locaux propres et agréable, nourriture très bonne et animatrice charmante et investie. Je recommande à fond !
Par Angèle R. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon
5 toiles, si j'avais pu en mettre 7 je l'aurais fait. Toutes les équipes sont attentives, présentes et disponibles à tous moments que ce soit pour les personnes qui résident ou leur famille. Pour ma part, c'est un énorme soulagement de savoir qu'ils sont lá. Nous avons eu beaucoup de chance de les trouver. Encore merci.
Par S. T. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon
Ma maman qui va sur ses 97 ans se trouve très bien installée dans sa chambre de la maison de retraite de la Sénatorerie. Au cours de mes multiples visites, j'ai pu constater son comportement et sa situation. Elle se sent bien et le personnel qui l'entoure et lui apporte divers services est des plus agréables. Le personnel est très attentionné envers les résidents et à leurs petits soins. Je ne peux que me féliciter d'avoir choisi cette résidence pour ma maman car je peux accorder toute ma confiance à cette résidence. La nourriture convient parfaitement à ces personnes âgées et l'ambiance semble agréable. Je recommande vivement cet établissement aux familles qui s'interrogent sur le choix d'une résidence pour leur proche.
Par Dan F. • Résidence Retraite La Senatorerie , Alençon