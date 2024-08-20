Je ne peux que recommander la bienveillance et les soins de l'équipe de Cigma qui a entouré mon père dès son arrivée en séjour temporaire après une hospitalisation à domicile et des soins palliatifs. La disponibilité du médecin coordinateur, des infirmières et aides-soignantes, l'attention, la gentillesse et les encouragements du personnel qui a entouré mon père, et bien évidemment les soins personnalisés, lui ont permis de retrouver des forces et la joie de vivre. Sollicité pour sortir de sa chambre et de l'ennui, il a participé de plus en plus aux activités proposées par l'animatrice jusqu'à se sentir CHEZ LUI. Et il a été ému aux larmes le jour de son anniversaire quand le personnel est venu lui offrir un cadeau en chantant autour du gâteau et des bougies. Pour moi et pour le reste de la famille, l'application FamilyVi a été un moyen formidable de partager ses moments de vie à Cigma. Un grand merci à tout le personnel et à Anaïs, l'adjointe de Direction, d'avoir toujours été à mon écoute alors que je vis éloignée et d'avoir fait le lien avec l'équipe soignante lorsque j'avais des questions ou des informations à transmettre. Le temporaire ne durant pas, mon père a dû quitter l'établissement mais aujourd'hui encore il regrette cet Ehpad et son gentil personnel et dit qu'il était bien... à Cigma !

Par Christine B. • Résidence Cigma , Laval