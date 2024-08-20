Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Laval
Très bon séjour, Merci à toute l’équipe soignante, l’équipe des repas, l’équipe Direction. Très bon établissement Je recommande cet maison
Par Jeanne M. • Résidence Cigma , Laval
Je tiens à remercier du fond du cœur toute l’équipe de la résidence CIGMA pour l’accompagnement exceptionnel dont a bénéficié mon père durant ses dernières semaines de vie. Chaque membre du personnel a fait preuve d’une bienveillance rare, d’un professionnalisme irréprochable et d’une attention profondément humaine. Les soins ont été personnalisés, respectueux et empreints de dignité. Nous avons également, en tant que famille, été très soutenus, écoutés et entourés, ce qui a énormément compté dans cette période si difficile. Merci pour votre présence, votre empathie et votre engagement. Vous avez rendu ces derniers moments plus doux et profondément humains.
Par David A. • Résidence Cigma , Laval
Lieu très agréable,une prise en charge de mon mari tétraplégique excellente,personnel aimable,bienveillant,à l’écoute bravo à vous tous et encore Merci. MARYLENE.DELETRE
Par Marylène D. • Résidence Cigma , Laval
Je ne peux que recommander la bienveillance et les soins de l'équipe de Cigma qui a entouré mon père dès son arrivée en séjour temporaire après une hospitalisation à domicile et des soins palliatifs. La disponibilité du médecin coordinateur, des infirmières et aides-soignantes, l'attention, la gentillesse et les encouragements du personnel qui a entouré mon père, et bien évidemment les soins personnalisés, lui ont permis de retrouver des forces et la joie de vivre. Sollicité pour sortir de sa chambre et de l'ennui, il a participé de plus en plus aux activités proposées par l'animatrice jusqu'à se sentir CHEZ LUI. Et il a été ému aux larmes le jour de son anniversaire quand le personnel est venu lui offrir un cadeau en chantant autour du gâteau et des bougies. Pour moi et pour le reste de la famille, l'application FamilyVi a été un moyen formidable de partager ses moments de vie à Cigma. Un grand merci à tout le personnel et à Anaïs, l'adjointe de Direction, d'avoir toujours été à mon écoute alors que je vis éloignée et d'avoir fait le lien avec l'équipe soignante lorsque j'avais des questions ou des informations à transmettre. Le temporaire ne durant pas, mon père a dû quitter l'établissement mais aujourd'hui encore il regrette cet Ehpad et son gentil personnel et dit qu'il était bien... à Cigma !
Par Christine B. • Résidence Cigma , Laval
J'ai passé 13 belles années au CIGMA en tant qu'Aide-Soignante. C'est une structure familiale et de qualité où il fait bon vivre. L'ambiance y est très chaleureuse. Le personnel et l'équipe de direction sont toujours dans l'accompagnement et la bienveillance. Je recommande sans hésitation !
Par Marie A. • Résidence Cigma , Laval