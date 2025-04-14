Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Avenay-Val-d'Or
Ma belle mère est au château Médicis à Avenay depuis le 13 novembre 2024. Nous sommes entièrement satisfait de cet établissement. Déjà lors de notre première visite , Madame la Directrice était très disponible pour nous recevoir. ((ma belle mère était dans un autre établissement avant celui-ci, on a vu une grande différence)) Le jour de l'admission, Madame la responsable hôtelière était au top aussi. et depuis ; Très bons suivi médical, équipe disponible, en bonne coordination. on se sent épaulés, joli cadre et respect de l'hygiène, restauration très bien. Il se dégage une atmosphère de bien être. Nadia REMY
Par Nadia R. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or
Mon papa est dans cet établissement depuis environ 1 an et demi Direction,personnel,infirmières et kiné,tout le monde est sympathique a l écoute De nombreux activités proposées aux résidents dans un très beau cadre
Par Sylvain M. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or
Ma maman est arrivée aux Jardins Médicis en avril 2024 et depuis je la trouve plus en forme qu’avant. Le personnel y est pour beaucoup car très investit, aux petits soins pour nos chers parents. Petit bémol toute fois, la salle de bain de sa chambre mériterait un petit rafraîchissement.
Par Patrick P. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or
Ambulancier...je fréquente cet établissement depuis 12 ans . C'est magnifique
Par Steven L. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or
Ma mère a passé un an et demi au jardin Médicis d’Avenay Val d’or, et vient malheureusement de nous quitter à 100ans. Elle a été très bien encadrée dans cet Ehpad d’une excellente propreté et où le personnel est très attentionné et bienveillant auprès des résidents. Bravo et merci à l’équipe de réaliser ce travail si difficile autant physiquement qu’émotionnellement auprès de nos anciens.
Par Muriel G. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or