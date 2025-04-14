Ma belle mère est au château Médicis à Avenay depuis le 13 novembre 2024. Nous sommes entièrement satisfait de cet établissement. Déjà lors de notre première visite , Madame la Directrice était très disponible pour nous recevoir. ((ma belle mère était dans un autre établissement avant celui-ci, on a vu une grande différence)) Le jour de l'admission, Madame la responsable hôtelière était au top aussi. et depuis ; Très bons suivi médical, équipe disponible, en bonne coordination. on se sent épaulés, joli cadre et respect de l'hygiène, restauration très bien. Il se dégage une atmosphère de bien être. Nadia REMY

Par Nadia R. • Les Jardins Médicis , Avenay-Val-d'Or