Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré au bien-être de notre papa et en particulier celles qui étaient là pour l'aider au quotidien avec toujours beaucoup de patience de gentillesse et de bonne humeur. Que ce soit avec la direction, l'intendance, le personnel soignant ou le secrétariat nous avons toujours eu des échanges agréables et fructueux.

Par Nat T. • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand