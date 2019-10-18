Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Villers-Allerand
Mon frère a passé 10ans dans cet Ehpad où il s’est senti très bien grâce à un personnel très attentionné, plein d’empathie et de bienveillance. Encore merci à vous tous pour l’avoir si bien accompagné. Dommage que je ne puisse mettre que 5 étoiles et pas plus.
Par Catherine B. • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand
Bel espace vaste et lumineux , entouré d’un grand parc accessible. Notre père vient d’y séjourner 18 mois. Il a toujours été aidé avec beaucoup de prévenance et de respect. Nous avons apprécié la gentillesse, et la réactivité des aidantes, ainsi que de tout le personnel. Avec le sourire. Toujours. Nous ne regrettons absolument notre choix.
Par Clamarhel • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand
Un grand merci à toutes les personnes qui ont œuvré au bien-être de notre papa et en particulier celles qui étaient là pour l'aider au quotidien avec toujours beaucoup de patience de gentillesse et de bonne humeur. Que ce soit avec la direction, l'intendance, le personnel soignant ou le secrétariat nous avons toujours eu des échanges agréables et fructueux.
Par Nat T. • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand
Je tiens à remercier tout particulièrement Lydie pour nous avoir privatiser la bibliothèque de la résidence et nous avoir joliment préparé la table pour notre goûter. Nous avons apprécié pouvoir nous réunir en famille, en toute intimité, et profiter de mon époux, papa, beau-papa et papy. Encore merci pour votre sollicitude.
Par Joelle B. • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand
apres un sejour de deux ans pour ma mere ,nous avons ete tres satisfait du personnel et de la direction de cet etablissement , tous tres disponibles et agréables envers les residents, chambre tres spacieuse , restauration tres correcte et bonne ambiance générale.Elle s'y est trouvée tres bien jusqu'a son deces le 17/01/2025. Remerciements a tout le personnel : accueuil ,etage et direction. G. Macadré
Par Jzl J. • Résidence De La Montagne De Reims , Villers-Allerand