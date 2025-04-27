Loin de l'image des Ehpad que les médias veulent bien nous montrer, la Résidence de Courcelles où se trouve ma parente ressemble davantage à un hôtel qu'un ehpad. Une équipe pluridisciplinaire complète et des intervenants très présents kiné prof d'activités physiques adaptées psy orthophoniste ergothérapeute pédicure... Suivi opticien et dentiste...vraiment complet. Merci pour toutes les informations que vous nous avez fournies lors de notre dernier passage. Un salon de coiffure... Un bon nombre d'animations gérées par 2 animatrices très disponibles pour échanger merci à vous

Par Julievic1 • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon