Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Rochefort-sur-Nenon
L’ensemble du personnel dévient une deuxième famille au fil du temps pour le résidant. L’accompagnement est très personnalisé. Les doléances sont respectées. L’animation est riche et variée. Les repas digne d’un restaurant. Une résidence exceptionnelle, je suis heureuse que mon Papa ait pu y entrer. Je ne remercierai jamais assez l’ensemble du personnel. Merci à tous !
Par Sophie D. • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon
Très bon établissement de retraite avec un personnel attentif et efficace a conseillé vivement
Par Dominique B. • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers l'ensemble du personnel de l'établissement pour la qualité exceptionnelle de leur service et leur professionnalisme. Les soins prodigués, l'écoute attentive, l'animation dynamique et la restauration de qualité sont remarquables. Félicitations à vous tous pour faire de cet endroit une résidence des plus agréables pour les résidents.
Par Claire B. • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon
Loin de l'image des Ehpad que les médias veulent bien nous montrer, la Résidence de Courcelles où se trouve ma parente ressemble davantage à un hôtel qu'un ehpad. Une équipe pluridisciplinaire complète et des intervenants très présents kiné prof d'activités physiques adaptées psy orthophoniste ergothérapeute pédicure... Suivi opticien et dentiste...vraiment complet. Merci pour toutes les informations que vous nous avez fournies lors de notre dernier passage. Un salon de coiffure... Un bon nombre d'animations gérées par 2 animatrices très disponibles pour échanger merci à vous
Par Julievic1 • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon
Comment remercier suffisamment l'ensemble des équipes, allant de l'entretien au médical en passant par l'administration, l'animation et la restauration, rassemblées autour d'une directrice compétente et tellement sympathique ! Nous sommes, à Rochefort, aux antipodes de l'image, hélas souvent justifiée, véhiculée par les médias. Bravo encore et merci à tous et à toutes. Je vous souhaite une bonne continuation dans ce métier si difficile.
Par Cyril A. • Résidence de Courcelles , Rochefort-sur-Nenon