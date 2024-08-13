Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tours
Nous avons visité cet établissement. Quel belle surprise. Un accueil chaleureux et bienveillant. Un petit lapin à l'accueil. Adorable. L'établissement est bien tenu propre et ça sent bon. Nous avons été invités à déjeuner car mes proches malgré le besoin d'aide ne sont pas décidés à quitter leur maison. Le repas était délicieux. Des sourires et des bonjours tous au long de la visite.
Par Amélie R. • Résidence Choiseul , Tours
Je suis intervenue comme maquilleuse lors de la kermesse de fin d'année. J'ai été très impressionnée par le soin apporté au bien-être des résidents. C'était une belle fête intergénérationnelle avec une ambiance incroyable. J'ai été super bien accueillie, et j'ai pu maquiller les professionnels, les résidents, les familles et les enfants.
Par Orlane O. • Résidence Choiseul , Tours
Merci aux personnes que j’ai pu rencontrer, Fatou ou Fatima ( j’avoue que j’ai une hésitation mais elle se reconnaîtra ) et Carine qui ont pris soin de ma grand mère Georgette mais je n’oublies pas les autres que je n’ai pas vu mais qui ont étaient présente également
Par Angie • Résidence Choiseul , Tours
Tout le personnel de l’établissement est à l’écoute des observations et des demandes qui sont faites. Je suis très content de la prise en charge de ma mère et je ne regrette pas notre décision de son entrée ici.
Par Daniel F. • Résidence Choiseul , Tours
Voir son parent intégrer un Ehpad n’est jamais chose facile mais à Choiseul, qui n’est pas qu’un établissement de belle apparence, notre mère a été respectée et entourée jusqu’à la fin avec professionnalisme et beaucoup d’humanité. Nous remercions l’ensemble des équipes et plus particulièrement le Dr Montavont, Margot, Thomas, Larissa, Tania, Maëlys, Nathalie.
Par Champenois S. • Résidence Choiseul , Tours