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Maisons de retraite / EHPAD à Tours (37000)

13 établissements trouvés

Résidence Choiseul - Maison de retraite / EHPAD à Tours
Places disponibles

Résidence Choiseul

4.9 (16)

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 625 € par mois
Ehpad La Source - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Ehpad La Source

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Korian Les Dames Blanches - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Korian Les Dames Blanches

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 775 € par mois
Maison De Retraite Les Trois Rivieres - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Maison De Retraite Les Trois Rivieres

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Henry Dunant - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Ehpad Henry Dunant

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Korian Les Amarantes - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Korian Les Amarantes

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 640 € par mois
Residence Varennes De Loire - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Residence Varennes De Loire

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Monconseil - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Ehpad Monconseil

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Ermitage Chru De Tours - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Ehpad Ermitage Chru De Tours

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Residence Hardouin - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Residence Hardouin

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Residence George Courteline - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Residence George Courteline

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Vallée du Cher - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Ehpad Vallée du Cher

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Ste Claire - Maison de retraite / EHPAD à Tours

Maison De Retraite Ste Claire

Tours (37000)

Maison de retraite / EHPAD

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Tours

Nous avons visité cet établissement. Quel belle surprise. Un accueil chaleureux et bienveillant. Un petit lapin à l'accueil. Adorable. L'établissement est bien tenu propre et ça sent bon. Nous avons été invités à déjeuner car mes proches malgré le besoin d'aide ne sont pas décidés à quitter leur maison. Le repas était délicieux. Des sourires et des bonjours tous au long de la visite.

Par Amélie R. Résidence Choiseul , Tours

Je suis intervenue comme maquilleuse lors de la kermesse de fin d'année. J'ai été très impressionnée par le soin apporté au bien-être des résidents. C'était une belle fête intergénérationnelle avec une ambiance incroyable. J'ai été super bien accueillie, et j'ai pu maquiller les professionnels, les résidents, les familles et les enfants.

Par Orlane O. Résidence Choiseul , Tours

Merci aux personnes que j’ai pu rencontrer, Fatou ou Fatima ( j’avoue que j’ai une hésitation mais elle se reconnaîtra ) et Carine qui ont pris soin de ma grand mère Georgette mais je n’oublies pas les autres que je n’ai pas vu mais qui ont étaient présente également

Par Angie Résidence Choiseul , Tours

Tout le personnel de l’établissement est à l’écoute des observations et des demandes qui sont faites. Je suis très content de la prise en charge de ma mère et je ne regrette pas notre décision de son entrée ici.

Par Daniel F. Résidence Choiseul , Tours

Voir son parent intégrer un Ehpad n’est jamais chose facile mais à Choiseul, qui n’est pas qu’un établissement de belle apparence, notre mère a été respectée et entourée jusqu’à la fin avec professionnalisme et beaucoup d’humanité. Nous remercions l’ensemble des équipes et plus particulièrement le Dr Montavont, Margot, Thomas, Larissa, Tania, Maëlys, Nathalie.

Par Champenois S. Résidence Choiseul , Tours

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