Voir son parent intégrer un Ehpad n’est jamais chose facile mais à Choiseul, qui n’est pas qu’un établissement de belle apparence, notre mère a été respectée et entourée jusqu’à la fin avec professionnalisme et beaucoup d’humanité. Nous remercions l’ensemble des équipes et plus particulièrement le Dr Montavont, Margot, Thomas, Larissa, Tania, Maëlys, Nathalie.

Par Champenois S. • Résidence Choiseul , Tours