Mon papa a séjourné à la résidence et je tiens à remercier tout le personnel ainsi que que la directrice pour leur écoute et leur dévouement. C'est une résidence où l'humain est pris en compte. Je recommande cet établissement qui est d'une propreté irréprochable et qui se trouve dans dans un cadre très calme et très agréable

Par Annick B. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours