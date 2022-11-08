Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chambray-lès-Tours
Je souhaite remercier l’ensemble du personnel qui s’est occupé de mon papy . L’accompagnement de ce dernier et de notre famille a été remarquable. Un grand merci à tous. Je recommande vivement cet établissement qui est très propre, et agréable.
Par Arnaud J. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours
Mon papa a séjourné à la résidence et je tiens à remercier tout le personnel ainsi que que la directrice pour leur écoute et leur dévouement. C'est une résidence où l'humain est pris en compte. Je recommande cet établissement qui est d'une propreté irréprochable et qui se trouve dans dans un cadre très calme et très agréable
Par Annick B. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours
Mon papy a séjourné à la résidence du parc. Je remercie le personnel dans son ensemble pour son professionnalisme et sa bienveillance aussi bien envers les résidents que leur famille. Les lieux sont vraiment très propres, calmes et agréables. Je recommande cet établissement sans aucune hesitation. Encore un grand merci aux personnel soignant et à toute l équipe de la résidence.
Par Virginie A. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours
Très satisfait de la résidence du parc, ma mère a fait un séjour temporaire ça c’est très bien passé et moi complètements satisfait du service et surtout des relations qualité humaine , merci ma mère reviendra l’été prochain
Par Didier B. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours
Tout le personnel est adorable, la résidence est agréable et sent bon, les animations sont nombreuses et adaptées, mon père est entre de bonnes mains, nous sommes très satisfaits. Merci pour tout !
Par Camille D. • Résidence Du Parc , Chambray-lès-Tours