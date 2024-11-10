Depuis l’arrivée de M. Duport, l’établissement a complètement changé. Les améliorations apportées par le nouveau directeur sont très appréciables pour les résidents et leur famille : nouvel accueil, le salon des Tulipes est magnifique avec l’aquarium, superbe terrasse aménagée, création d’un kiosque près des belles plantations … et de futurs projets sont en cours de réalisation. On note beaucoup d’améliorations dans la nourriture : plats variés et bien présentés. Mes sincères félicitations au Directeur qui a eu beaucoup de travail dans tous les domaines dès son arrivée. Merci au Docteur, aux infirmières, au personnel, au personnel administratif, pour leur gentillesse et compétence.

Par Christiane C. • Rive Ardente , Chasseneuil