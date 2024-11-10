Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Chasseneuil
Depuis l’arrivée de M. Duport, l’établissement a complètement changé. Les améliorations apportées par le nouveau directeur sont très appréciables pour les résidents et leur famille : nouvel accueil, le salon des Tulipes est magnifique avec l’aquarium, superbe terrasse aménagée, création d’un kiosque près des belles plantations … et de futurs projets sont en cours de réalisation. On note beaucoup d’améliorations dans la nourriture : plats variés et bien présentés. Mes sincères félicitations au Directeur qui a eu beaucoup de travail dans tous les domaines dès son arrivée. Merci au Docteur, aux infirmières, au personnel, au personnel administratif, pour leur gentillesse et compétence.
Par Christiane C. • Rive Ardente , Chasseneuil
Félicitations pour ce que vous faites. Le personnel fait preuve de beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Le nouveau directeur fait du super travail. Merci de prendre soin de notre grand-mère comme vous le faites.
Par Guillaume C. • Rive Ardente , Chasseneuil
Une Maison de retraite topissime. J'avoue que j'avais un souvenir de maison de retraite plutôt... lugubre. Rive Ardente n'a rien à voir ! Quand on entre, ça sent bon, il y a beaucoup de lumière et... cerise sur le gâteau, Tout le personnel est juste Adorable. Toujours à l'écoute avec le sourire. Mes parents y sont maintenant depuis 1 mois et, si les débuts ont été un peu difficiles du fait de la coupure avec leur domicile, maintenant, tout va bien. Quel soulagement ! Merci à vous.
Par Josiane A. • Rive Ardente , Chasseneuil