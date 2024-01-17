Top. Maison de retraite, qui reçoit ses résidents, plutôt comme des hôtes. L accueil y est exceptionnel. On s y sent accueilli, reconnu, considéré et pris en charge. l accompagnement des résidents par le personnel est bienveillant, professionnel mais pas que! Il va au delà du travail de chacun avec toujours un mot, un regard, une attention, une caresse.. (nos parents ont été traités avec soin et générosité, pendant la période covid, alors que nous ne pouvions venir, bcp d échanges avec les équipes .. ). l équipe de soins infirmiers(et psychomoteur, ergo..) est disponible à l écoute et réactive, les activités sont nombreuses pour occuper et distraire nos aînés. La maison de retraite vient d être entièrement refaite. Les chambres ressemblent à des chambres d hôtel, elles sont de qualités et joliment décorées. Un autre plus, de mon point de vue, ça sent bon

Par Edith B. • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin