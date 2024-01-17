Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Badecon-le-Pin
Mon épouse, mes enfants, mes petits enfants et moi-même souhaitons remercier vivement l'ensemble du personnel des Jardins d'Automne et le Docteur Laurence Segelle pour leurs bons soins et leur gentillesse. Ma mère nous rappelait à chacune de nos visites son bonheur de vivre dans ce lieu accueillant et apaisant où il y a une vraie chaleur humaine et toujours une attention bienveillante. C'est un élément important qui rassure les familles. Nous garderons une belle image de ce lieu et de vous tous qui apportez du réconfort dans des moments parfois difficiles.
Par Christian R. • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin
Cet établissement est très sérieux, bénéficiant d'un suivi et d'un encadrement vraiment compétent. Une personne de notre famille y est résidente depuis 1 an et nous souhaitons témoigner de notre satisfaction. Le cadre est très agréable avec un grand Parc, le personnel est attentionné et à l'écoute et l'équipe dirigeante suit de près le personnel et assure une coordination efficace. Nous recommandons cet établissement !
Par Glénat P. • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin
Ma mère s'est tout de suite plu aux Jardins d'Automne. Cet établissement est devenu sa maison. Avec une Direction proche des résidents et des familles. Un personnel compétent, agréable, à l'écoute. Une prise en charge médicale rapide et efficace. On se sent presque "en famille". Un soin particulier est apporté au cadre de vie. La décoration est soignée. Le jardin très agréable. Je recommande vivement cet établissement.
Par Clara D. • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin
Top. Maison de retraite, qui reçoit ses résidents, plutôt comme des hôtes. L accueil y est exceptionnel. On s y sent accueilli, reconnu, considéré et pris en charge. l accompagnement des résidents par le personnel est bienveillant, professionnel mais pas que! Il va au delà du travail de chacun avec toujours un mot, un regard, une attention, une caresse.. (nos parents ont été traités avec soin et générosité, pendant la période covid, alors que nous ne pouvions venir, bcp d échanges avec les équipes .. ). l équipe de soins infirmiers(et psychomoteur, ergo..) est disponible à l écoute et réactive, les activités sont nombreuses pour occuper et distraire nos aînés. La maison de retraite vient d être entièrement refaite. Les chambres ressemblent à des chambres d hôtel, elles sont de qualités et joliment décorées. Un autre plus, de mon point de vue, ça sent bon
Par Edith B. • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin
Infirmière dans cette résidence durant 2 mois, l'équipe soignante des Jardins d'automne à su balayer mes a priori et mes craintes sur les EHPAD, à coup de bienveillance, de sourires, d'investissement et de professionnalisme. Les résidents ont chacun un référent et un projet de vie adapté. En accord avec mes principes, j'y ai souvent imaginé ma propre grand mère et je n'aurais pas hésité a lui proposé cette résidence si cela avait été nécessaire. Un grand merci pour nos aînés.
Par Debo • Les Jardins d'Automne , Badecon-le-Pin