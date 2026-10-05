Les Jardins du Mont-Blanc à Ville-la-Grand (74)
5.0 (9)
Maison de retraite / EHPAD à Ville-la-Grand (74)
4 Chemin des Côtes, 74100 Ville-la-Grand
Les points forts de l'établissement
Triple habilitation APA, ASH et APL/ALS Cadre alpin paisible proche d'Annemasse Résidence du groupe DomusVi reconnu
À propos de l'établissement
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Les Jardins du Mont-Blanc
Questions fréquentes
Ma mère bénéficie de l'aide sociale, peut-elle être accueillie ?
Oui, Les Jardins du Mont-Blanc sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Cette habilitation permet aux personnes aux revenus modestes d'être accueillies avec une prise en charge partielle ou totale du conseil départemental de Haute-Savoie. Un dossier est à constituer auprès des services sociaux.
Comment se rendre à la résidence depuis Annemasse ?
La résidence se situe au 4 Chemin des Côtes à Ville-la-Grand, à quelques minutes d'Annemasse. Elle est accessible en voiture via l'A40 et desservie par les transports en commun de l'agglomération annemassienne. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.
Les animaux de compagnie sont-ils acceptés ?
Les conditions d'accueil des animaux varient selon les établissements DomusVi et la situation du résident. Nous vous recommandons de contacter directement la direction au 04 50 84 51 00 pour étudier votre demande en fonction du profil de l'animal et des contraintes médicales.
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