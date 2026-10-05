Ma mère bénéficie de l'aide sociale, peut-elle être accueillie ? Oui, Les Jardins du Mont-Blanc sont habilités à l'aide sociale à l'hébergement (ASH). Cette habilitation permet aux personnes aux revenus modestes d'être accueillies avec une prise en charge partielle ou totale du conseil départemental de Haute-Savoie. Un dossier est à constituer auprès des services sociaux.

Comment se rendre à la résidence depuis Annemasse ? La résidence se situe au 4 Chemin des Côtes à Ville-la-Grand, à quelques minutes d'Annemasse. Elle est accessible en voiture via l'A40 et desservie par les transports en commun de l'agglomération annemassienne. Un parking est disponible sur place pour les visiteurs.