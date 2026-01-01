Residence Les Erables à Veigy-Foncenex (74)
Maison de retraite / EHPAD à Veigy-Foncenex (74)
120, CHEMIN TRICHE LEBEAU, 74140 Veigy-Foncenex
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