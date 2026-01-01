Ehpad Hopital Andrevetan à La Roche-sur-Foron (74)
Maison de retraite / EHPAD à La Roche-sur-Foron (74)
68, RUE DE L‘HÔPITAL, 74800 La Roche-sur-Foron
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