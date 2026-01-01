Residence La Roseliere à Bons-en-Chablais (74)
Maison de retraite / EHPAD à Bons-en-Chablais (74)
50, RUE DE L‘AVENIR, 74890 Bons-en-Chablais
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