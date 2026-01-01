Residence St Francois De Sales à Annecy (74)
Maison de retraite / EHPAD à Annecy (74)
5, AVENUE DE LA VISITATION, 74000 Annecy
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