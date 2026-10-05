Le Parc Des Salines à Mulhouse (68)
4.7 (16)
Maison de retraite / EHPAD à Mulhouse (68)
3, RUE DU PORT, 68100 Mulhouse
Les points forts de l'établissement
Espace Snoezelen et balnéothérapie disponibles Repas cuisinés sur place avec restaurant ouvert aux visiteurs Chambres climatisées de plus de 22 m² avec balcon
À propos de l'établissement
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Le Parc Des Salines
Questions fréquentes
L'établissement peut-il accueillir une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ?
Oui, Le Parc Des Salines dispose d'un espace protégé dédié aux résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles du comportement. Cet espace est équipé d'un dispositif anti-fugue et d'un environnement sécurisé. L'équipé encadrante est formee a l'accompagnement de ces pathologies spécifiques.
Comment se rendre a l'établissement en transports en commun ?
Le Parc Des Salines est situe a proximité de la gare de Mulhouse. Les lignes de bus C6, C5 et 58 desservent le quartier. Un parking est également disponible pour les visiteurs motorisés. L'acces par la route se fait depuis la route de Bale.
L'établissement est-il habilité pour l'aide sociale a l'hébergement ?
Oui, Le Parc Des Salines est habilité pour l'APA (Allocation personnalisée d'autonomie), l'ASH (Aide sociale a l'hébergement) et l'APL/ALS (Aide au logement). Ces habilitations permettent aux résidents de benefier des aides publiques auxquelles ils ont droit.
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