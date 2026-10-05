L'établissement peut-il accueillir une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer ? Oui, Le Parc Des Salines dispose d'un espace protégé dédié aux résidents atteints d'Alzheimer ou de troubles du comportement. Cet espace est équipé d'un dispositif anti-fugue et d'un environnement sécurisé. L'équipé encadrante est formee a l'accompagnement de ces pathologies spécifiques.

Comment se rendre a l'établissement en transports en commun ? Le Parc Des Salines est situe a proximité de la gare de Mulhouse. Les lignes de bus C6, C5 et 58 desservent le quartier. Un parking est également disponible pour les visiteurs motorisés. L'acces par la route se fait depuis la route de Bale.