BookingSeniors Logo
Quel type ?Sélectionner

Ehpad Du Centre Hospitalier De Baume Les Dames à Baume-les-Dames (25)

Photo de Ehpad Du Centre Hospitalier De Baume Les Dames - Maison de retraite / EHPAD
Maison de retraite / EHPAD à Baume-les-Dames (25)
1, AVENUE DU PRÉSIDENT KENNEDY, 25110 Baume-les-Dames

Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad Du Centre Hospitalier De Baume Les Dames

Dans quel délai souhaitez-vous trouver un établissement ?

Établissements similaires

Vous pourriez également être intéressé par

Résidence Granvelle - Maison de retraite / EHPAD à Besançon
Places disponibles

Résidence Granvelle

4.7 (23)

Besançon (25000)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 3 210 € par mois

Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Baume-les-Dames