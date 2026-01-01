Residence Medicalisee De L'Auxois à Semur-en-Auxois (21)
Maison de retraite / EHPAD à Semur-en-Auxois (21)
3, AVENUE PASTEUR, 21140 Semur-en-Auxois
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