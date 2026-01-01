Ehpad Marcel Jacquelinet à Longvic (21)
Maison de retraite / EHPAD à Longvic (21)
65, ROUTE DE DIJON - BP 4078, 21600 Longvic
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