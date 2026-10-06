Residence L'Esperance à Dijon (21)
5.0 (2)
Maison de retraite / EHPAD à Dijon (21)
24 RUE DE GRAY, 21000 Dijon
Les points forts de l'établissement
Établissement privé non lucratif géré par ARPAVIE Habilité APA, ASH et APL/ALS Cadre de vie paisible à Dijon
À propos de l'établissement
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Residence L'Esperance
Questions fréquentes
La Residence L'Esperance accueille-t-elle des personnes dépendantes ?
La résidence s'adresse principalement à des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Elle ne dispose pas d'équipe médicale dédiée sur place. Pour un accompagnement médicalisé renforcé, il est conseillé de contacter directement la direction afin de vérifier l'adéquation avec les besoins de votre proche.
Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ?
L'établissement est habilité à l'APL / ALS, à l'ASH et à l'APA. Selon la situation de votre proche, ces dispositifs peuvent alléger le coût de l'hébergement. Le service social de la résidence ou le conseil départemental de la Côte-d'Or peut vous accompagner dans les démarches.
Comment contacter la résidence pour une demande d'admission ?
Vous pouvez joindre la Residence L'Esperance par téléphone au 03 80 68 35 00 ou par e-mail à dijondirection@arpavie.fr. Le site internet du groupe ARPAVIE fournit également des informations complémentaires sur l'établissement et les modalités d'accueil.
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