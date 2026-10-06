La Residence L'Esperance accueille-t-elle des personnes dépendantes ? La résidence s'adresse principalement à des personnes âgées autonomes ou semi-autonomes. Elle ne dispose pas d'équipe médicale dédiée sur place. Pour un accompagnement médicalisé renforcé, il est conseillé de contacter directement la direction afin de vérifier l'adéquation avec les besoins de votre proche.

Quelles aides financières sont possibles dans cet établissement ? L'établissement est habilité à l'APL / ALS, à l'ASH et à l'APA. Selon la situation de votre proche, ces dispositifs peuvent alléger le coût de l'hébergement. Le service social de la résidence ou le conseil départemental de la Côte-d'Or peut vous accompagner dans les démarches.