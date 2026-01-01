Ehpad La Sumène à Ydes (15)
Maison de retraite / EHPAD à Ydes (15)
1, AVENUE DE LA MINE, 15210 Ydes
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad La Sumène
Obtenez les tarifs et les disponibilités de
Ehpad La Sumène
Établissements similaires
Vous pourriez également être intéressé par
Maisons de retraite / EHPAD à proximité de Ydes
- Maisons de retraite / EHPAD→
Aurillac(10)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Flour(3)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Vic-sur-Cère(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Mauriac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Massiac(2)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Murat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Urcize(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Salers(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Reilhac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Ally(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Condat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Chaudes-Aigues(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Lanobre(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Maurs(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Raulhac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Allanche(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Marcenat(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saint-Illide(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Neussargues-Moissac(1)
- Maisons de retraite / EHPAD→
Saignes(1)