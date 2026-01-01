Ehpad du Centre Hospitalier Castelnaudary à Castelnaudary (11)
Maison de retraite / EHPAD à Castelnaudary (11)
23 Avenue Monseigneur de Langle , 11400 Castelnaudary
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Ehpad du Centre Hospitalier Castelnaudary
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