Ehpad Les Rosiers à Castelnaudary (11)
Maison de retraite / EHPAD à Castelnaudary (11)
14 RUE DE LA FONTASSE, 11400 Castelnaudary
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