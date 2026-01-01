Résidences Services Seniors à Poitiers (86000)
6 établissements trouvés
Residence Edith Augustin
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Résidence Domitys La Clef des Champs
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Dès 1 049 € par mois
Ehpad Résidence René Crozet
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Résidence Carnot Blossac
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Residence Marie Louise Troubat
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Marie Noel
Poitiers (86000)
Résidences Services Seniors
Résidences Services Seniors proche de Poitiers
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Poitiers(6)
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Châtellerault(4)
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Gençay(2)
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Rouillé(1)
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Lussac-les-Châteaux(1)
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Dangé-Saint-Romain(1)
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Lusignan(1)
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Chaunay(1)
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Fontaine-le-Comte(1)
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L'Isle-Jourdain(1)
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Montmorillon(1)
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Trois-Moutiers(1)
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Saint-Gervais-les-Trois-Clochers(1)
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Saint-Benoît(1)
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Civray(1)
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Loudun(1)
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Lencloître(1)
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Charroux(1)
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Couhé(1)
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Sommières-du-Clain(1)