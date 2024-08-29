Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Fontaine-le-Comte
C'est un plaisir de travailler dans cette residence
Par Noelle L. • Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte
Très bonne nourriture et merci pour l'animatrice très dynamique. Merci à l'ensemble du personnel.
Par Claudette P. • Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte
Très bel établissement, acceuillant, une équipe très professionnelle de la direction au personnel de service sans oublier l'animatrice.
Par Genevieve F. • Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte
Merci à l'ensemble du personnel, et en particulier à l'animatrice pour la journée des familles. Le repas était au top, et l'animation aussi.
Par La B. • Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte
Nous tenons à féliciter l'ensemble de l'équipe pour sa disponibilité, sa bienveillance auprès de chaque résident. A chacune de nos visites, nous retrouvons cette ambiance familiale et apaisante ! Merci de votre engagement...
Par Pascale M. • Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte