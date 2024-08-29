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Résidences Services Seniors à Fontaine-le-Comte (86240)

1 établissement trouvé

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Fontaine-le-Comte

C'est un plaisir de travailler dans cette residence

Par Noelle L. Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte

Très bonne nourriture et merci pour l'animatrice très dynamique. Merci à l'ensemble du personnel.

Par Claudette P. Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte

Très bel établissement, acceuillant, une équipe très professionnelle de la direction au personnel de service sans oublier l'animatrice.

Par Genevieve F. Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte

Merci à l'ensemble du personnel, et en particulier à l'animatrice pour la journée des familles. Le repas était au top, et l'animation aussi.

Par La B. Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte

Nous tenons à féliciter l'ensemble de l'équipe pour sa disponibilité, sa bienveillance auprès de chaque résident. A chacune de nos visites, nous retrouvons cette ambiance familiale et apaisante ! Merci de votre engagement...

Par Pascale M. Les Jardins De Salome , Fontaine-le-Comte

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