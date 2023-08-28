Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Fréjus
Très belle résidence personnel et direction aux petits soins
Par Lili G. • Villa Sully Frejus , Fréjus
Très bel établissement, bien géré, et personnel au top
Par Jocelyne B. • Villa Sully Frejus , Fréjus
Bien situé dans le vieux Frejus chambre spacieuse et ensoleillée personnel à l écoute
Par Mireille C. • Villa Sully Frejus , Fréjus
Très joli appartement, bien opérationnel, seul bémol, il faisait super chaud même si, il y avait une petite clim. On nous a même prêté un lit bébé. Rien à dire top. Propriétaire et personnel très agréable.
Par Ludivine K. • Villa Sully Frejus , Fréjus