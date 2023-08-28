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Résidences Services Seniors à Fréjus (83600)

3 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Fréjus

Très belle résidence personnel et direction aux petits soins

Par Lili G. Villa Sully Frejus , Fréjus

Très bel établissement, bien géré, et personnel au top

Par Jocelyne B. Villa Sully Frejus , Fréjus

Bien situé dans le vieux Frejus chambre spacieuse et ensoleillée personnel à l écoute

Par Mireille C. Villa Sully Frejus , Fréjus

Très joli appartement, bien opérationnel, seul bémol, il faisait super chaud même si, il y avait une petite clim. On nous a même prêté un lit bébé. Rien à dire top. Propriétaire et personnel très agréable.

Par Ludivine K. Villa Sully Frejus , Fréjus

Appartement bien agencé, équipe réactive et accueillante.

Par Léanna Villa Sully Frejus , Fréjus

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