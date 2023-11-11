Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Rouen
Restauration au top! Deux choix de menu avec des produits frais … je recommande !
Par Elodie M. • Résidence Services La Calende , Rouen
C'est une très belle résidence avec une équipe accueillante et aux petits soins !
Par Olivier D. • Résidence Services La Calende , Rouen
Résidence très belle Personnel agréable. Et Michel je chef cuisinier vous régalera
Par Lily • Résidence Services La Calende , Rouen
Un repas d'un rapport qualité prix vraiment excellent. Félicitations à la stagiaire aux cuisines ceci dit en passant. Le repas était vraiment délicieux. L'accueil est chaleureux, l'ambiance calme et paisible, le personnel est bienveillant et sympathique... bref un excellent passé en votre compagnie. Merci.
Par David L. • Résidence Services La Calende , Rouen
Très belle résidence pour seniors, un endroit très sympa et bien entretenu et surtout bien organisé Personnel accueillant et très sympa ainsi la direction était très professionnelle . Service de restauration bien soigné et les repas sont bien équilibrés et les prix des menus sont très corrects . Plusieurs services à la personne pour les résident(e)s. C'est dans des très bonnes conditions que j'ai effectué mon stage.
Par Soufiane T. • Résidence Services La Calende , Rouen