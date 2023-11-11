Très belle résidence pour seniors, un endroit très sympa et bien entretenu et surtout bien organisé Personnel accueillant et très sympa ainsi la direction était très professionnelle . Service de restauration bien soigné et les repas sont bien équilibrés et les prix des menus sont très corrects . Plusieurs services à la personne pour les résident(e)s. C'est dans des très bonnes conditions que j'ai effectué mon stage.

Par Soufiane T. • Résidence Services La Calende , Rouen