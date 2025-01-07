très bon établissement nous avons passé un week-end inoubliable sa c'est très bien passé rue calme de plus le personnelle très souriant, il répond à tout nos besoins, de plus le soir nous avons passé une soirée dans cette jolie cour au calme et de plus il y'a tout à proximité, chambre propre petit déjeuner irréprochable, je dit que pour sont prix c'est mieux que l'hôtel ibis ou autre , jai ma grand mère qui et dans cette établissement qui ma conseillé cette établissement, je recommande pour des couples ou en famille comme nous , merci à la direction pour avoir répondu a notre demande d'une chambre pour un couple ,merci à madame soraya coordinatrice prendre soins de ma mamie aussi de sont grand coeur et de sont professionnalisme, et d'être à l'écoute de la demande de ma grand mère merci au personnel avs de leur professionnalisme Et le personnel d'étage Vivement nos prochaine vacances

Par Rick 7. • Villa Sully Chambéry , Chambéry