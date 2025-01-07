Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Chambéry
Hôtel au top très propre très calme le personnel au top je recommande
Par Pianna 3. • Villa Sully Chambéry , Chambéry
très bon établissement nous avons passé un week-end inoubliable sa c'est très bien passé rue calme de plus le personnelle très souriant, il répond à tout nos besoins, de plus le soir nous avons passé une soirée dans cette jolie cour au calme et de plus il y'a tout à proximité, chambre propre petit déjeuner irréprochable, je dit que pour sont prix c'est mieux que l'hôtel ibis ou autre , jai ma grand mère qui et dans cette établissement qui ma conseillé cette établissement, je recommande pour des couples ou en famille comme nous , merci à la direction pour avoir répondu a notre demande d'une chambre pour un couple ,merci à madame soraya coordinatrice prendre soins de ma mamie aussi de sont grand coeur et de sont professionnalisme, et d'être à l'écoute de la demande de ma grand mère merci au personnel avs de leur professionnalisme Et le personnel d'étage Vivement nos prochaine vacances
Par Rick 7. • Villa Sully Chambéry , Chambéry
Un endroit luxueux, un personnel présent et sérieux qui savent remonter le moral et prendre soins des anciens, Contrairement à certains commentaires mon père y vie depuis 3 ans maintenant je suis rassuré très content du service à la personne. Direction à l’écoute et dans l’empathie certains avis comme Jessy me choque de part de son faux témoignage envers le personnels, souriant sympathique présent et investi
Par Mychat G. • Villa Sully Chambéry , Chambéry
Ce sont des appartements élégants avec service de santé. Je ne pense pas que cela existe en Italie. Nous avons passé un excellent séjour. Petite précision : il est faux de dire que la réception est présente 24h/24.
Par Ambra G. • Villa Sully Chambéry , Chambéry