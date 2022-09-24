Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Aix-les-Bains
Chambres : Parfaites, accueillantes, propres, spacieuses, cuisine équipée pour un prix très correct. Personnel : Le personnel est de façon générale accueillant et agréable. Ils sont également compréhensifs et prêts à aider. Nous y sommes venus deux fois et recommandons ! Mériterait une sixième étoile.
Par Nathan K. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains
Personnel sympa et sympathique, un excellent endroit pour les personnes âgées et les touristes.
Par Sándorné H. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains
Studio spacieux, très fonctionnel. Proche du centre-ville. Personnel accueillant et très réactif.
Par Christine A. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains
Avec une amie, on a logé là du 7 au 9 juillet pour le festival musilac. Très joli appart. Assez de placards pour ranger les affaires. il y a un coin cuisine pour ceux qui veulent cuisiner. douche spacieuse. lit super confortable. on a dormi comme des bébés. Machine à laver et frigo disponible. il y avait même une machine à café
Par Jaimie M. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains
Très bon accueil, rien à redire de la chambre équipée d'une kitchenette. Pdj en chambre. Personnel très aimable.
Par David L. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains