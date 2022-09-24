Avec une amie, on a logé là du 7 au 9 juillet pour le festival musilac. Très joli appart. Assez de placards pour ranger les affaires. il y a un coin cuisine pour ceux qui veulent cuisiner. douche spacieuse. lit super confortable. on a dormi comme des bébés. Machine à laver et frigo disponible. il y avait même une machine à café

Par Jaimie M. • Villa Sully Aix Les Bains , Aix-les-Bains