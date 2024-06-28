Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Nevers
Belle residence à nevers pour y vivre tranquille et entouré par un personnel dévoué
Par Christine C. • Résidence Services Nahoma Nevers , Nevers
Belle résidence Personnel disponible et charmant
Par Christophe P. • Résidence Services Nahoma Nevers , Nevers
De superbes résidences allant du T1 au T3. Pour des séjours plus ou moins longs. Excellent accueil et restauration avec des menus réalisés par un chef. Salle de sport aménagée et piscine chauffée intérieure. Parking à proximité. Accessibilité pour personnes handicapées.
Par Fabien F. • Résidence Services Nahoma Nevers , Nevers
Dîner de Gala 25 Août 2022 Excellent repas et formidable soirée animée par le duo Serge Pouvel et Jacky Delance.
Par Andre G. • Résidence Services Nahoma Nevers , Nevers