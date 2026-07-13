Résidences services seniors en Côte-d'Or

15 résidences entre Dijon, Beaune et Saulieu

On compte 15 résidences services seniors en Côte-d'Or, dispersées un peu partout. Dijon concentre une bonne partie de l'offre – préfecture oblige, bien dotée côté santé. Mais on en trouve aussi dans des coins plus tranquilles : Saulieu, Fontaine-Française, Pouilly-en-Auxois, Beaune, Baigneux-les-Juifs, Montigny-sur-Aube ou Talmay. En fait, cette répartition permet aux retraités de rester proches de leur bassin de vie, qu'ils préfèrent la ville ou la campagne.

Et puis il y a le cadre, quand même. Patrimoine viticole, collines, douceur de vivre… Les résidences services seniors implantées ici en profitent. La plupart se situent à deux pas de commerces et de cabinets médicaux – ce qui, pour garder son indépendance au quotidien, n'est pas négligeable.

Combien coûte une résidence senior en Côte-d'Or (21)

Parlons budget, parce que c'est souvent la première question. En Côte-d'Or, les tarifs des résidences seniors restent plutôt raisonnables comparés à d'autres départements de Bourgogne-Franche-Comté. Le prix médian démarre à 1 099 € par mois pour un studio et grimpe jusqu'à 1 649 € pour un T3. Le minimum médian tourne autour de 1 347 €/mois, avec une fourchette de 880 € à 1 455 € selon les établissements.

Type de logement Loyer médian mensuel Studio / T1 1 099 €/mois T2 (deux pièces) 1 399 €/mois T3 (trois pièces) 1 649 €/mois

Dans ces montants, on retrouve en général le loyer, les charges courantes et un socle de services – accueil, sécurité, animations. Par contre, la restauration, le ménage ou la blanchisserie sont souvent facturés en plus, à la carte. Sans surprise, Dijon affiche des tarifs plutôt dans le haut de la fourchette. Les résidences en milieu rural (Baigneux-les-Juifs, Talmay, Montigny-sur-Aube) pratiquent des prix nettement plus doux.

Choisir sa résidence services en Côte-d'Or (21)

Alors, comment s'y retrouver pour comparer ? La localisation, sans grande surprise, arrive en tête des critères. Est-ce que la famille habite à côté ? Y a-t-il des commerces accessibles à pied ? Un médecin traitant pas trop loin ? À Dijon ou Beaune, les résidences donnent un accès direct au réseau de transport urbain – tramway, bus Divia – et à un bon maillage médical. Celles installées dans des bourgs comme Saulieu ou Pouilly-en-Auxois misent plutôt sur le calme et le verdoyant, ce qui a aussi son charme (et ses adeptes).

Quelques points à vérifier avant de s'engager, d'ailleurs : regardez ce qui est compris dans le loyer et ce qui sera facturé en option. Visitez le logement et les espaces communs – on a parfois des surprises. Renseignez-vous sur la présence d'un personnel de nuit et les modalités en cas d'urgence. Côté contrat, comparez la durée d'engagement, le préavis et la révision annuelle du loyer.

À noter aussi : certaines résidences services seniors sont gérées par des associations, d'autres par des groupes privés. Les premières pratiquent souvent des tarifs plus modérés ; les secondes misent sur des prestations hôtelières plus poussées. Dans les deux cas, le résident reste locataire, libre d'aller et venir.

Le quotidien en résidence senior en Côte-d'Or (21)

Vivre en résidence services seniors, ça veut dire avoir son appartement tout en profitant d'espaces partagés : salon, salle d'activités, jardin, parfois bibliothèque ou salle de sport. Ce qui est sympa en Côte-d'Or, c'est que les animations collent à la culture locale – ateliers gastronomie bourguignonne, sorties dans les villages viticoles de la Côte de Nuits ou de Beaune, balades le long du canal de Bourgogne… Le programme varie d'une résidence à l'autre.

La restauration occupe une place à part – on est en Bourgogne, quand même. Pas mal de résidences préparent les repas sur place avec des produits locaux. Cela dit, rien n'empêche de cuisiner chez soi : chaque appartement a sa kitchenette. Les journées s'organisent librement. Certains ont adopté la gym douce du mardi, d'autres préfèrent les jeux de société. Et puis il y a ceux qui sortent se promener ou restent chez eux – personne n'oblige personne.

Un responsable (ou référent, selon les structures) reste disponible en journée. Chaque logement dispose d'un appel d'urgence 24 heures sur 24. Ça rassure les familles sans grignoter l'autonomie des résidents. Un bon équilibre.

Studio, T2 ou T3 : les logements en Côte-d'Or (21)

Côté logements, on va du studio au trois pièces. Le studio (ou T1) convient aux personnes seules qui cherchent du fonctionnel. À 1 099 € par mois en médiane, c'est la formule la plus économique. Le T2 – chambre séparée et séjour – reste le choix le plus courant. Pour 1 399 € mensuels en médiane, il offre un bon compromis entre confort et budget, avec assez de place pour recevoir un petit-enfant.

Quant au T3 (1 649 €/mois), il s'adresse aux couples ou à ceux qui veulent un bureau, une chambre d'amis, ou tout simplement de l'espace. Tous ces logements ont été pensés pour faciliter le quotidien : douche à l'italienne, volets roulants électriques, portes larges, prises à hauteur adaptée. Certaines résidences fournissent les meubles, d'autres laissent au futur résident le soin d'amener les siens – un détail qui peut peser dans la balance, selon qu'on est attaché à ses affaires ou qu'on préfère voyager léger.

APL, APA et aides au logement en Côte-d'Or (21)

Bonne nouvelle : plusieurs aides permettent d'alléger la note chaque mois. L'aide personnalisée au logement (APL), d'abord, est accessible si la résidence est conventionnée. En Côte-d'Or, le montant varie selon les ressources, le loyer et la composition du foyer. La demande se fait auprès de la CAF de Côte-d'Or ou directement en ligne.

Il y a aussi l'APL ou l'ALS, versée par la CAF sous conditions de ressources et de conventionnement. L'APA (allocation personnalisée d'autonomie), elle, concerne les personnes de 60 ans et plus en perte d'autonomie (GIR 1 à 4) et peut financer certaines prestations d'aide à domicile au sein même de la résidence. Le Conseil départemental de la Côte-d'Or propose par ailleurs des aides sociales complémentaires pour les seniors aux revenus modestes – ça vaut le coup de se renseigner.

Un point que beaucoup ignorent : l'APA à domicile s'applique aussi en résidence services seniors, puisque le résident garde son statut de locataire. Le dossier se dépose au Conseil départemental, à Dijon. Un évaluateur viendra sur place pour déterminer le GIR et monter un plan d'aide. Les crédits d'impôt pour l'emploi à domicile peuvent aussi jouer sur certaines prestations. D'ailleurs, le plus simple reste de contacter le CLIC le plus proche pour faire le point – c'est gratuit.

Où trouver une résidence senior en Côte-d'Or (21)

Les 15 résidences services seniors du département se répartissent sur plusieurs bassins de vie. Consultez les pages dédiées pour comparer les offres à Dijon, Beaune, Saulieu, Pouilly-en-Auxois, Fontaine-Française, Talmay, Baigneux-les-Juifs et Montigny-sur-Aube.