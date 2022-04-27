Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Rezé
Depuis bientôt 1 an ma mère est devenue résidente au Clos de l'île Macé. Régulièrement je vais lui rendre visite, 2 à 3 fois/semaine. J'ai remarqué que les employés que ce soit les infirmiers(ières), aides-soignants(es), les animatrices sont là et toujours à leurs petits soins et cela avec le sourire et pourtant ce n'est pas si évident que ça. Ma mère me parle des repas et me dit régulièrement qu'elle mange très bien, il y a aussi des repas à thème, alors merci à toute l'équipe du chef des cuisines pour leur attention. Sans pouvoir citer tout le monde et chaque profession une à une, je tiens à féliciter et surtout à remercier tout le personnel et sans exception pour la disponibilité, l'attention et le sourire qu'il prête à tous nos aînés.
Par Cagnon A. • Résidence Services Le Clos De L'Ile Mace , Rezé
Personnel du service administratif accueillant, sympathique et efficace. Belle architecture. Chambres confortables
Par Marcel B. • Résidence Services Le Clos De L'Ile Mace , Rezé
Mes parents sont rentrés en 2016 tous les deux étaient atteint de la maladie d'Alzheimer. Mon père est décédé en mars 2018 et ma mère en mars 2022. Je remercie tout le personnel qui a été vraiment adorable, je n'ai aucun reproche à faire et un grand merci à Corinne et Lucile. Ca fait du bien de rencontrer de belles personnes dans ces moments difficiles.
Par Pascale E. • Résidence Services Le Clos De L'Ile Mace , Rezé
Établissement récent et bien entretenu. Personnel accueillant. Merci à eux.
Par Fabien • Résidence Services Le Clos De L'Ile Mace , Rezé