Résidences services seniors en Ille-et-Vilaine

35 résidences entre Rennes, Saint-Malo et le pays de Vitré

On dénombre aujourd'hui 35 résidences services seniors en Ille-et-Vilaine, dispersées sur tout le département. Métropole rennaise, bord de mer côté Saint-Malo, pays de Vitré : le choix ne manque pas pour les seniors bretons qui cherchent un logement adapté. L'idée, c'est de garder son indépendance au quotidien, dans un cadre pensé pour la sécurité et la vie collective (sans que ce soit étouffant).

Côté répartition, Rennes et Saint-Malo arrivent en tête avec 3 résidences chacune. Vitré en propose 2. On retrouve aussi une résidence à Cesson-Sévigné, Guipry-Messac, Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et Pleurtuit. Ce maillage permet de rester pas trop loin de chez soi, que l'on soit plutôt ville ou campagne bretonne.

Combien coûte une résidence senior en Ille-et-Vilaine (35)

La question du budget revient à chaque fois. Le montant mensuel dépend de la taille du logement et de sa localisation. Les tarifs en résidence services seniors en Ille-et-Vilaine restent globalement plus doux que dans d'autres départements de l'Ouest. Voici ce qu'on constate, résidence par résidence :

Type de logement Prix médian / mois Fourchette basse Fourchette haute Studio / T1 1 349 € 1 049 € 1 824 € T2 1 524 € 1 149 € 2 019 € T3 1 874 € 1 499 € 2 394 €

Dans ces tarifs, on retrouve le loyer, les charges et le forfait de base : accueil, sécurité, accès aux espaces communs. Après, il y a tout le reste. La restauration, le ménage, l'aide à domicile, tout ça se paie en supplément. Et l'écart entre un T1 à 1 049 € et un T3 à 2 394 €, il s'explique assez simplement par la surface et le niveau d'équipement propre à chaque résidence.

Choisir sa résidence services en Ille-et-Vilaine (35)

Qu'est-ce qui fait pencher la balance quand on cherche une résidence en Ille-et-Vilaine ? En général, la proximité avec la famille arrive en premier. Ensuite vient l'accès aux commerces, aux transports. À Rennes par exemple, le réseau STAR dessert plutôt bien les quartiers concernés. À Saint-Malo, c'est la proximité du centre et du front de mer qui plaît beaucoup.

Avant de signer quoi que ce soit, quelques points méritent d'être vérifiés :

Les services inclus dans le forfait mensuel et les prestations à la carte

La présence d'un personnel sur place 24h/24 ou seulement en journée

L'accessibilité du logement (douche à l'italienne, volets roulants électriques, ascenseur)

Les modalités du bail (durée, préavis, révision du loyer)

La possibilité de recevoir des aides personnalisées au sein du logement

Un conseil qu'on donne souvent : visitez au moins deux ou trois résidences pour comparer les ambiances. Certaines jouent la carte de la vie sociale, avec un programme d'animations chargé. D'autres misent sur le calme. Au fond, tout dépend du caractère et des habitudes de la personne concernée.

Le quotidien en résidence senior en Ille-et-Vilaine (35)

Concrètement, vivre en résidence services seniors en Ille-et-Vilaine, ça veut dire avoir son propre logement et pouvoir profiter d'espaces partagés : un salon, une bibliothèque, une salle d'activités, parfois un jardin ou une terrasse commune. Chacun organise sa journée comme il l'entend. Rien d'imposé, tout est proposé.

Les animations changent d'une résidence à l'autre. Gym douce le matin, atelier mémoire après le déjeuner, loto ou petite conférence en fin de semaine... Le programme colle aux envies du groupe, et ça bouge pas mal. Des résidences de Rennes ou Saint-Malo organisent des sorties culturelles, des balades sur les marchés ou des excursions vers la côte d'Émeraude. Ceux qui veulent peuvent aussi manger ensemble au restaurant de la résidence (c'est souvent là que les amitiés se nouent).

Sur place, le personnel gère le courrier, fait le lien avec les intervenants extérieurs (médecin, infirmier, kiné) et surveille les parties communes. Un système d'appel d'urgence est installé dans chaque logement, histoire de pouvoir réagir vite si besoin.

Studio, T2 ou T3 : les logements en Ille-et-Vilaine (35)

Le studio ou T1, c'est le choix classique pour une personne seule qui veut un logement pratique sans se ruiner. À 1 349 € par mois en médiane sur l'Ille-et-Vilaine, c'est la formule la moins chère. On parle en général de 25 à 35 m², avec un coin cuisine équipé et une salle d'eau adaptée.

Le T2 tourne autour de 1 524 € mensuels en médiane. La pièce en plus sert de chambre séparée ou de bureau, selon les besoins. Pas mal de couples optent pour cette taille, et aussi des personnes seules qui aiment recevoir un proche pour la nuit. Quant aux T3, comptez entre 1 499 € et 2 394 €. Deux chambres, un séjour lumineux : on se sent vraiment chez soi, avec les services en bonus.

Selon les résidences, les logements sont proposés meublés ou vides. Amener ses propres meubles, c'est souvent une bonne idée pour retrouver un intérieur familier et rendre l'installation plus douce.

APL, APA et aides au logement en Ille-et-Vilaine (35)

Bonne nouvelle : plusieurs aides existent pour alléger la facture en résidence services seniors. Si l'établissement est conventionné (et la plupart le sont), le logement ouvre droit aux aides de la CAF. L'APL (aide personnalisée au logement) ou l'ALS prend en charge une partie du loyer, en fonction des revenus.

Voici les aides qu'il est possible de mobiliser :

L'APL ou l'ALS versée par la CAF d'Ille-et-Vilaine

L'APA (allocation personnalisée d'autonomie) pour les personnes en perte d'autonomie classées GIR 1 à 4

Les aides fiscales liées aux services à la personne (crédit d'impôt de 50 %)

Les aides ponctuelles de la caisse de retraite (CARSAT Bretagne) ou de la mutuelle

Pour l'APL, le dossier se fait en ligne sur le site de la CAF, c'est assez rapide. L'APA, elle, passe par le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, qui envoie quelqu'un évaluer la situation à domicile. Et si la paperasse vous décourage, sachez que la plupart des résidences ont un référent administratif qui peut donner un coup de main pour monter les dossiers.

Où trouver une résidence senior en Ille-et-Vilaine (35)

Rennes compte 3 résidences services seniors en plein cœur de la métropole. Saint-Malo, pareil, 3 résidences avec le littoral juste à côté. Vitré en a 2, dans un cadre médiéval qui a du charme. Et pour ceux qui préfèrent un coin plus tranquille, il y a aussi une résidence à Cesson-Sévigné, une à Guipry-Messac, une à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et une dernière à Pleurtuit.