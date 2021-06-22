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Résidences Services Seniors à La Teste-de-Buch (33260)

2 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à La Teste-de-Buch

Une belle résidence, Personnel à l'écoute mais on vous met vite dehors au moindre déclin ....

Par Corinne L. Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch

Très belle résidence, le personnel est très accueillant

Par Mikael D. Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch

Très pratique pour le stationnement. Bien propre. J'y vais de temps en temps pour voir ma tante qui est contente d'être là bas.

Par Tropyk (. Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch

Je prouve l'accueil très chaleureux et professionnel. L'établissement est très bien tenu. Et le personnel est à l'écoute et très prêt des résidents. Félicitations

Par Stéphane S. Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch

Des gens adorables, des installations correctes même si elles sont un peu petites, mais la ville est un peu démodée.

Par William H. Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch

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