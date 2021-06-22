Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à La Teste-de-Buch
Une belle résidence, Personnel à l'écoute mais on vous met vite dehors au moindre déclin ....
Par Corinne L. • Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch
Très belle résidence, le personnel est très accueillant
Par Mikael D. • Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch
Très pratique pour le stationnement. Bien propre. J'y vais de temps en temps pour voir ma tante qui est contente d'être là bas.
Par Tropyk (. • Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch
Je prouve l'accueil très chaleureux et professionnel. L'établissement est très bien tenu. Et le personnel est à l'écoute et très prêt des résidents. Félicitations
Par Stéphane S. • Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch
Des gens adorables, des installations correctes même si elles sont un peu petites, mais la ville est un peu démodée.
Par William H. • Résidence Seniors Saint Marc , La Teste-de-Buch