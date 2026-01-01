Résidences Services Seniors à Chartres (28000)
4 établissements trouvés
Le Parc Saint Charles
Chartres (28000)
Résidences Services Seniors
Dès 77 € par mois
Résidence Domitys Les Jardins de Reverdy
Chartres (28000)
Résidences Services Seniors
Dès 1 399 € par mois
Foyer Logement Marcel Gaujard
Chartres (28000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Silvia Monfort
Chartres (28000)
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