Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Vernon
Résidence magnifique, accueil chaleureux et agréable Je recommande chaleureusement
Par Virginie G. • Résidence Services Nahoma Vernon , Vernon
Je le recommande aux seniors des 65 ans car tout est fait pour se sentir comme chez soi et avec des services adaptées un accueil agréable une ànimatrice pour diverses activités et un bon restaurant avec un chef au top ouvert à tous
Par Sabrina L. • Résidence Services Nahoma Vernon , Vernon
Superbe résidence tenue de façon impeccable par une équipe dynamique, avenante, empathique et à l'écoute des résidents. Un grand merci pour votre disponibilité vis à vis de ma mère pendant son séjour d'un mois. Elle en revient requinquée et ravie des rencontres qu'elle a fait.
Par Olivier G. • Résidence Services Nahoma Vernon , Vernon
Belle résidence ,rien a redire personnel a l écoute de ses résidents, la nourriture mérite réflexion.
Par Thierry C. • Résidence Services Nahoma Vernon , Vernon