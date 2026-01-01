Résidences Services Seniors à Besançon (25000)
9 établissements trouvés
Résidence Services Séniors Villa Médicis Besançon
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Les Terrasses de Granvelle
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Henri Huot
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Résidence Domitys l'Art du Temps
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Dès 1 049 € par mois
Residence Notre Dame
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Les Lilas
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Résidence Autonomie Les Cèdres
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Le Marulaz
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors
Foyer Logement Hortensias
Besançon (25000)
Résidences Services Seniors