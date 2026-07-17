Résidences services seniors dans le Doubs

14 résidences entre Besançon, Valdahon et les vallées du Doubs

Le Doubs (25) rassemble 14 résidences services seniors sur un territoire façonné par les reliefs jurassiens et des vallées aux paysages remarquables. Besançon concentre à elle seule 7 de ces résidences. On y trouve un accès direct aux commerces, au réseau de bus Ginko et au CHU Minjoz, l'un des centres hospitaliers les mieux équipés de Franche-Comté. La capitale comtoise, lovée dans sa célèbre boucle du Doubs au pied de la citadelle Vauban, séduit autant par son patrimoine classé UNESCO que par ses espaces verts généreux.

Au-delà de l'agglomération bisontine, d'autres communes accueillent des résidences aux profils bien différents. Montbéliard, deuxième ville du département, propose une structure à proximité du pays de l'Aire urbaine. Valdahon, perché sur son plateau à 600 mètres d'altitude, attire les seniors qui recherchent le calme d'un bourg rural sans renoncer aux commodités du quotidien. Et pourquoi ne pas envisager Ornans ? Cette "petite Venise comtoise" chère à Gustave Courbet abrite une résidence au bord de la Loue, dans un cadre qui ressemble à une carte postale. Pierrefontaine-les-Varans, Amancey et Maîche complètent le maillage dans le Haut-Doubs ; École-Valentin, aux portes de Besançon, offre quant à elle une alternative périurbaine avec un accès rapide à l'agglomération.

Combien coûte une résidence senior dans le Doubs (25)

Les tarifs varient selon la taille du logement et sa localisation. Sans surprise, les loyers bisontins se situent au-dessus de ceux pratiqués dans les communes rurales du Haut-Doubs. La médiane des prix minimums constatés dans le département s'établit à 1 324 €/mois, avec une fourchette allant de 747 € à 2 013 € selon les établissements et les prestations incluses.

Type de logement Médiane mensuelle Détail API gouv T1 / Studio 1 049 €/mois F1 : 1 324 € T1 bis - F1bis : 1 330 € T2 1 249 €/mois F2 : 1 806 € T3 1 549 €/mois -

Concrètement, un T1 dans le Doubs revient en médiane à 1 049 € par mois, charges et services de base compris. Le T2 - qui permet de disposer d'une chambre séparée - atteint 1 249 € en médiane. Quant aux T3, plus rares sur le marché, ils s'adressent aux couples ou aux personnes qui souhaitent garder un espace généreux : comptez environ 1 549 € mensuels. Pour comparer ces montants avec d'autres départements, consultez notre page tarifs des résidences seniors en France.

Choisir sa résidence services dans le Doubs (25)

Tout dépend du cadre de vie que l'on recherche. Les personnes attachées à la vie urbaine se tourneront naturellement vers Besançon, où sept résidences proposent des emplacements variés : centre-ville historique près de la Grande Rue, quartiers résidentiels de Planoise ou de Palente, ou encore les hauteurs de Bregille avec vue sur la citadelle Vauban.

Quelques critères méritent qu'on s'y attarde lors de la sélection :

La proximité des commerces et des services médicaux : la plupart des résidences bisontines se trouvent à quelques minutes à pied d'une pharmacie ou d'un cabinet médical

L'accessibilité en transports, un point à ne pas négliger. Le réseau Ginko dessert bien Besançon, tandis que les résidences rurales du Haut-Doubs nécessitent souvent un véhicule personnel

Le niveau de services inclus dans le loyer (ménage, restauration, animations, présence d'un gardien ou d'une équipe de nuit)

L'adaptation au climat franc-comtois : le Doubs connaît des hivers rigoureux, surtout sur les plateaux où le thermomètre descend régulièrement sous les -10 °C. Mieux vaut vérifier la qualité de l'isolation et du chauffage avant de signer

D'ailleurs, les résidences situées à Valdahon ou Maîche conviendront aux seniors originaires du Haut-Doubs qui souhaitent rester proches de leur environnement familier. Le plateau de Valdahon offre un air pur et un rythme de vie qui n'a rien à voir avec l'agitation d'une grande ville. Pour une vue d'ensemble des résidences seniors en France, notre annuaire recense l'ensemble des établissements par département.

Le quotidien en résidence senior dans le Doubs (25)

Vivre en résidence services dans le Doubs, c'est disposer de son propre logement tout en profitant d'espaces communs et d'un programme d'activités régulier. La plupart des résidences du département mettent à disposition un salon partagé, une salle de restauration et parfois un jardin ou une terrasse. À Besançon, certaines structures disposent même d'une piscine intérieure ou d'une salle de fitness adaptée aux seniors.

Côté animations, chaque résidence a sa propre identité : ateliers mémoire, cours de gymnastique douce, sorties culturelles au musée des Beaux-Arts de Besançon ou au théâtre Ledoux, excursions le long de la vallée de la Loue ou au saut du Doubs. La vie sociale ne manque pas, entre repas partagés, après-midi jeux de cartes et rencontres intergénérationnelles organisées avec les écoles du quartier. On se sent rarement isolé dans ce type de structure.

Sur le plan des services, la majorité des résidences du Doubs intègrent la restauration le midi (parfois le soir), un ménage hebdomadaire des parties communes et une permanence d'accueil. Certaines proposent en option la blanchisserie, le portage de repas à domicile les jours fériés ou un dispositif de téléassistance 24 h/24. Le personnel assure une présence en journée ; la nuit, une astreinte téléphonique prend le relais dans la grande majorité des structures.

Studio, T2 ou T3 : les logements dans le Doubs (25)

Trois grands types de logements sont proposés dans les résidences du Doubs. Le studio ou T1, d'une surface comprise entre 20 et 35 m², reste le format le plus courant. Il se compose d'une pièce principale avec kitchenette, d'une salle d'eau adaptée et d'un coin nuit. À 1 049 € par mois en médiane, c'est la solution la plus accessible pour une personne seule.

Avec sa chambre séparée, le T2 apporte un confort supplémentaire qui fait la différence au quotidien. Sa surface oscille entre 35 et 55 m² ; il permet de recevoir un proche pour la nuit ou d'aménager un coin bureau. À 1 249 € mensuels en médiane dans le Doubs, il représente pour beaucoup de résidents le meilleur compromis entre espace et budget.

Le T3, lui, s'adresse aux couples ou à ceux qui ne veulent pas réduire leur surface de vie. Deux chambres, jusqu'à 70 m² : on se rapproche d'un appartement classique, comme ceux que l'on trouve dans les quartiers résidentiels bisontins. Son tarif médian de 1 549 €/mois reste compétitif par rapport à un logement privé de même surface à Besançon, surtout si l'on tient compte des services inclus. À noter que l'ensemble des logements sont conçus pour les seniors : douche à l'italienne, volets roulants électriques, interphone, sol antidérapant et portes élargies.

APL, APA et aides au logement dans le Doubs (25)

Bonne nouvelle : plusieurs dispositifs permettent d'alléger la facture. L'aide personnalisée au logement (APL), attribuée par la CAF du Doubs sous conditions de ressources, peut couvrir une part significative du loyer. Elle bénéficie en particulier aux résidents aux revenus modestes occupant un T1. Pour en profiter, encore faut-il que la résidence soit conventionnée.

L'allocation personnalisée d'autonomie (APA), versée par le Département du Doubs, finance quant à elle les aides liées à la perte d'autonomie. Elle concerne les résidents classés en GIR 1 à 4 et peut servir à financer des heures d'aide à domicile, du matériel médical ou des prestations complémentaires au sein de la résidence. Pour mieux comprendre ce dispositif, consultez notre page APA : définition et conditions.

Au passage, d'autres coups de pouce existent dans le Doubs :

L'allocation de logement sociale (ALS) pour les résidences non conventionnées

L'aide sociale à l'hébergement (ASH) du Département, sous conditions de ressources

Les aides de la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté, qui peuvent financer un déménagement ou une adaptation du logement

Le crédit d'impôt pour les services à la personne réalisés au sein de la résidence

N'hésitez pas à contacter le CLIC (Centre local d'information et de coordination) de votre secteur ou la Maison départementale de l'autonomie du Doubs, située à Besançon, pour un accompagnement personnalisé dans vos démarches. Notre page tarifs des résidences seniors détaille les prix par département et par type de logement.

Où trouver une résidence senior dans le Doubs (25)

Les 14 résidences services seniors du Doubs se répartissent dans 8 communes : Besançon (7 résidences), Valdahon (1), Montbéliard (1), Pierrefontaine-les-Varans (1), École-Valentin (1), Amancey (1), Maîche (1) et Ornans (1). Chaque page ville présente les résidences disponibles, leurs tarifs et leurs coordonnées pour organiser une visite.