Je vous conseille cette résidence, vous y trouverez le calme mais surtout la bienveillance du personnel toujours disponible et à l'écoute des résidents, ce qui est rare de nos jours. Ma belle-mère est arrivée à la résidence il y a 7 mois, elle est très satisfaite de son studio et des animations proposées. elle se sent en sécurité nuit et jours. N'hésitez pas à la visiter, l'accueil est chaleureux.

Par Janick C. • La Providence , Lisieux