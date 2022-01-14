Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Lisieux
Je vous conseille cette résidence, vous y trouverez le calme mais surtout la bienveillance du personnel toujours disponible et à l'écoute des résidents, ce qui est rare de nos jours. Ma belle-mère est arrivée à la résidence il y a 7 mois, elle est très satisfaite de son studio et des animations proposées. elle se sent en sécurité nuit et jours. N'hésitez pas à la visiter, l'accueil est chaleureux.
Par Janick C. • La Providence , Lisieux
Ma mère, 97ans, est depuis 7 mois dans cette résidence avec bonheur. Elle dispose d'un studio lumineux tout confort. Elle apprécie particulièrement la gentillesse et la disponibilité du personnel, ce qui est sécurisant. Les repas lui conviennent et les animations occupent bien ses après-midi. Elle conseille à ses amis cette résidence.
Par Jean L. • La Providence , Lisieux
ATTENTION Les gens mettent des avis sur la résidence hôtelière Zénao. Obéo est la résidence séniors. Ma maman habite depuis plus de 3 ans. Elle est comme chez elle.. Le personnel est formidable toujours à l’écoute des personnes âgées. Ne pas se fier à l’austérité du bâtiment extérieur. Les appartement sont bien pensés agréables et fonctionnels.
Par M A. • La Providence , Lisieux
Studio sobre et chaleureux à la fois. Très bien pour un séjour de courte durée voir pour les déplacements professionnels. Tarifs attractifs.
Par Galliot C. • La Providence , Lisieux