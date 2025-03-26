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Résidences Services Seniors à Troyes (10000)

6 établissements trouvés

Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Troyes

Appartement hôtel correct , le personnel est agréable. Bon rapport qualité prix. Adapté aux PMR et animaux acceptés.

Par Annie S. Les Berges de Seine , Troyes

Appart'hotel intégré à une résidence seniors. Bien situé. Parking payant sur site, mais des possibilités gratuites aux abords. Petit déjeuner un peu décevant (que du sucré et produits basiques). Chambres très confortables et propres. Isolation sonore moyenne.

Par Willy C. Les Berges de Seine , Troyes

Ambiance chaleureuse dans l'hôtel, chambre spacieuse, grand balcon

Par Jaroslaw W. Les Berges de Seine , Troyes

Très belle ballade à faire en en plein centre ville Cela est très agréable

Par Laetitia Les Berges de Seine , Troyes

Bon accueil. J'y interviens en tant que professionnel de santé

Par Anne L. Les Berges de Seine , Troyes

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