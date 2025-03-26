Avis des familles sur les Résidences Services Seniors à Troyes
Appartement hôtel correct , le personnel est agréable. Bon rapport qualité prix. Adapté aux PMR et animaux acceptés.
Par Annie S. • Les Berges de Seine , Troyes
Appart'hotel intégré à une résidence seniors. Bien situé. Parking payant sur site, mais des possibilités gratuites aux abords. Petit déjeuner un peu décevant (que du sucré et produits basiques). Chambres très confortables et propres. Isolation sonore moyenne.
Par Willy C. • Les Berges de Seine , Troyes
Ambiance chaleureuse dans l'hôtel, chambre spacieuse, grand balcon
Par Jaroslaw W. • Les Berges de Seine , Troyes
Très belle ballade à faire en en plein centre ville Cela est très agréable
Par Laetitia • Les Berges de Seine , Troyes
Bon accueil. J'y interviens en tant que professionnel de santé
Par Anne L. • Les Berges de Seine , Troyes