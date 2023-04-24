Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Challans
Marie-Thérèse a séjourné pendant 9 ans dans la résidence. Merci à toute l’équipe pour votre professionnalisme, votre dévouement et votre gentillesse à l’égard de tous les résidents.
Par Anne-marie C. • Les Jardins Médicis , Challans
Un grand merci au personnel de cet établissement. Les remerciements chaleureux à l’ensemble du personnel pour sa gentillesse et sa douceur envers les résidents.
Par Claude T. • Les Jardins Médicis , Challans
A la recherche d'un établissement pour notre maman de 92 ans, nous avons été très bien accueilli pour la visite du lieu. Les informations étaient complètes. Nous avons ressenti une atmosphère chaleureuse et bienveillante envers les résidents. Nous espérons que notre maman pourra rejoindre rapidement ce lieu de vie.
Par Envol95 (. • Les Jardins Médicis , Challans
Ehpad très accueillant. Je conseille fortement cet établissement, personnel à l'écoute et directrice au top.
Par Marine B. • Les Jardins Médicis , Challans
Je suis extrêmement reconnaissante envers toute l’équipe de permettre à grand mère de s’épanouir de nouveau. Je la vois participer aux multiples animations et nouer des liens d’amitié alors qu’elle souffrait de solitude depuis plusieurs année. J’ai été conviée au repas des familles. Le repas était délicieux, l’accueil très chaleureux et l’équipe soignante rayonnante.
Par Marie L. • Les Jardins Médicis , Challans