A la recherche d'un établissement pour notre maman de 92 ans, nous avons été très bien accueilli pour la visite du lieu. Les informations étaient complètes. Nous avons ressenti une atmosphère chaleureuse et bienveillante envers les résidents. Nous espérons que notre maman pourra rejoindre rapidement ce lieu de vie.

Par Envol95 (. • Les Jardins Médicis , Challans