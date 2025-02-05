Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Mulsanne
Etablissement que nous recommandons. Notre maman a passé les 8 derniers mois de sa vie dans cet ephad. Une structure à taille humaine avec une architecture genre centre de vacances. La salle à manger (verres à pied, nappe tissus..)est digne d un restaurant avec des repas de qualité. Les équipes soignantes et hôtelières ont majoritairement de belles qualités humaines. Un salon de coiffure est à disposition chaque semaine. Le grand plus de cet établissement c' est l'annimation proposée aux résidents . Alicia est exceptionnelle de dynamisme et de gentillesse et elle propose de nombreuses activités de qualité ( karaté, dextérité, dessin, cuisine, sortie,loto, cinéma, bal , intervention de groupes musicaux extérieur, journée anniversaire....) .Grâce à Alicia, notre maman a pu participé à de nombreuses activités jusqu'à ses derniers jours.
Par Annie G. • L'Orée des Pins , Mulsanne
Notre père a séjourné quelques semaines à l Oree des Pins avant de nous quitter. Nous remercions toute l’équipe pour son professionnalisme et sa gentillesse. Nous recommandons cette structure très humaine avec une superbe équipe très attachante
Par Christelle • L'Orée des Pins , Mulsanne
Mon papa y a été un mois durant cet été il ne marchait plus ne faisait plus rien grâce aux personnels il a pu reprendre confiance dynamisme autonomie et il est ressorti en marchant Je remercie tout le monde pour son écoute son aide son professionnalisme Cordialement
Par Maryline S. • L'Orée des Pins , Mulsanne
Ehpad très agréable et à taille humaine. Personnel souriant, accueillant et bienveillant qui a permis à ma grand mère de vivre ses dernières années dans de bonnes conditions. Un grand bravo à tous pour votre engagement au quotidien
Par Murielle M. • L'Orée des Pins , Mulsanne
Je suis étonné de voir un Ephad non clôturé. Je m'explique, un résident peut sortir et se retrouver à l'extérieur de l'établissement. Alors que si c'était clôturé, le résident pourrait se promener autour de la résidence sans danger. Qui pourrait m'expliquer ? Merci C'est dommage en fonction des prix pratiqués que cet EHPAD ne puisse pas offrir la liberté aux résidents de se promener autour de l'établissement, certains établissements sont beaucoup plus sécurisés et les résidents peuvent se promener sans problème et en toute sécurité. Il faut prendre en compte ce problème avant d'y placer un membre de sa famille.
Par Fefeu M. • L'Orée des Pins , Mulsanne