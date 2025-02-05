Etablissement que nous recommandons. Notre maman a passé les 8 derniers mois de sa vie dans cet ephad. Une structure à taille humaine avec une architecture genre centre de vacances. La salle à manger (verres à pied, nappe tissus..)est digne d un restaurant avec des repas de qualité. Les équipes soignantes et hôtelières ont majoritairement de belles qualités humaines. Un salon de coiffure est à disposition chaque semaine. Le grand plus de cet établissement c' est l'annimation proposée aux résidents . Alicia est exceptionnelle de dynamisme et de gentillesse et elle propose de nombreuses activités de qualité ( karaté, dextérité, dessin, cuisine, sortie,loto, cinéma, bal , intervention de groupes musicaux extérieur, journée anniversaire....) .Grâce à Alicia, notre maman a pu participé à de nombreuses activités jusqu'à ses derniers jours.

Par Annie G. • L'Orée des Pins , Mulsanne