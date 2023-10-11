Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nancy
Très belle résidence avec un personnel tres compétent et qui fait tout pour que les résidents s'y sentent bien!!! L'équipe soignante et l'équipe encadrante sont toujours très à l'écoute font tout pour satisfaire résidents et famille.
Par Johann A. • Résidence Les Cygnes , Nancy
Cette maison de retraite a pris en charge ma mère en 2020. Malgré cette période difficile, le personnel ( soignant et administratif) a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme qui a permis à ma mère de conserver sa dignité avec un bien être au quotidien. La résidence est parfaite. Les infirmières ont toujours su s'adapter à mes demandes ainsi qu'à l'évolution de l'état de santé de ma mère.
Par Alexandre A. • Résidence Les Cygnes , Nancy
Très satisfait de mon séjour passé en décembre 2023. Bon confort, personnel très poli, attentionné et humain. Très convivial , chaleureux.
Par Jean M. • Résidence Les Cygnes , Nancy
En alternance dans cet établissement, je suis épanoui et le personnel est très bienveillant, bonne cohésion d’équipe et magnifique entente ainsi qu’une direction très humaine et à l’écoute de tous! Super structure je recommande
Par Brenda C. • Résidence Les Cygnes , Nancy