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Maisons de retraite / EHPAD à Nancy (54100)

11 établissements trouvés

Résidence Les Cygnes - Maison de retraite / EHPAD à Nancy
Places disponibles

Résidence Les Cygnes

4.8 (24)

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 640 € par mois
Maison De Retraite Saint Remy - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison De Retraite Saint Remy

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Ehpad Residence Le Parc - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Ehpad Residence Le Parc

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Korian Plaisance - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Korian Plaisance

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Dès 2 100 € par mois
Maison De Retraite Simon Benichou - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison De Retraite Simon Benichou

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Centre d'accueil de jour G. Marchal - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Centre d'accueil de jour G. Marchal

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Notre Maison - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison De Retraite Notre Maison

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite Saint Sauveur - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison De Retraite Saint Sauveur

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Usld Saint Stanislas - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Usld Saint Stanislas

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Maison De Retraite St Joseph - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison De Retraite St Joseph

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD
Maison Hospitaliere Saint Charles - Maison de retraite / EHPAD à Nancy

Maison Hospitaliere Saint Charles

Nancy (54100)

Maison de retraite / EHPAD

Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Nancy

Très belle résidence avec un personnel tres compétent et qui fait tout pour que les résidents s'y sentent bien!!! L'équipe soignante et l'équipe encadrante sont toujours très à l'écoute font tout pour satisfaire résidents et famille.

Par Johann A. Résidence Les Cygnes , Nancy

Bonne expérience !

Par Thomas Résidence Les Cygnes , Nancy

Cette maison de retraite a pris en charge ma mère en 2020. Malgré cette période difficile, le personnel ( soignant et administratif) a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme qui a permis à ma mère de conserver sa dignité avec un bien être au quotidien. La résidence est parfaite. Les infirmières ont toujours su s'adapter à mes demandes ainsi qu'à l'évolution de l'état de santé de ma mère.

Par Alexandre A. Résidence Les Cygnes , Nancy

Très satisfait de mon séjour passé en décembre 2023. Bon confort, personnel très poli, attentionné et humain. Très convivial , chaleureux.

Par Jean M. Résidence Les Cygnes , Nancy

En alternance dans cet établissement, je suis épanoui et le personnel est très bienveillant, bonne cohésion d’équipe et magnifique entente ainsi qu’une direction très humaine et à l’écoute de tous! Super structure je recommande

Par Brenda C. Résidence Les Cygnes , Nancy

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