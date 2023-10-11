Cette maison de retraite a pris en charge ma mère en 2020. Malgré cette période difficile, le personnel ( soignant et administratif) a toujours fait preuve d'un grand professionnalisme qui a permis à ma mère de conserver sa dignité avec un bien être au quotidien. La résidence est parfaite. Les infirmières ont toujours su s'adapter à mes demandes ainsi qu'à l'évolution de l'état de santé de ma mère.

Par Alexandre A. • Résidence Les Cygnes , Nancy