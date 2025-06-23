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Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Denis-de-l'Hôtel (45550)

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Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Saint-Denis-de-l'Hôtel

Nous remercions la direction ainsi que l’ensemble du personnel de la Résidence du Port dans laquelle notre mère a passé les 2 dernières années de sa vie. Nous avons apprécié être entourés par une équipe soignante à l’écoute et bienveillante . Il a été extrêmement précieux pendant les quelques jours compliqués de fin de vie de notre maman d’avoir totale liberté d’être à ses côtés nuit et jour jusqu’à son dernier souffle . Elle est partie sereine , c’était notre souhait le plus cher. Merci encore à toutes et à tous pour nous avoir permis de traverser au mieux ces moments délicats . Isabelle HISTRE ( fille de Mme SARZOTTI)

Par Alix H. La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel

Un personnel de qualité surtout la super Adjointe et la merveilleuse secrétaire. Etablissement où il fait bon vivre

Par Emmanuelle Z. La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel

Ma maman est entrée à la résidence du Port en Sept dernier et y est heureuse. Je pose un regard plutôt positif sur la qualité des soins , l'humanité et l'attention qui est porté aux résidents.tes. Celine Larrigaldie

Par Poupette C. La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel

Excellent établissement où j'ai pue effectuer un stage de 1 mois. Personnels à l'écoute des résidents et des familles. Tout est fait pour le bien-être des résidents, leurs bonheurs. Très bon suivi des résidents dans l'établissement. Un établissement que je vous conseille fortement ou tout est fait pour les résidents !

Par Jordan T. La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel

Que de compliments à faire sur cet établissement. La directrice et toute son équipe sont des personnes très humaines ,bienveillantes et très a l'ecoute. Toujours quelqu'un pour veiller et chouchouter le résident. Un grand Merci à vous tous pour ma maman. !

Par Corinne C. La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel

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