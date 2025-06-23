Nous remercions la direction ainsi que l’ensemble du personnel de la Résidence du Port dans laquelle notre mère a passé les 2 dernières années de sa vie. Nous avons apprécié être entourés par une équipe soignante à l’écoute et bienveillante . Il a été extrêmement précieux pendant les quelques jours compliqués de fin de vie de notre maman d’avoir totale liberté d’être à ses côtés nuit et jour jusqu’à son dernier souffle . Elle est partie sereine , c’était notre souhait le plus cher. Merci encore à toutes et à tous pour nous avoir permis de traverser au mieux ces moments délicats . Isabelle HISTRE ( fille de Mme SARZOTTI)

Par Alix H. • La Résidence Du Port , Saint-Denis-de-l'Hôtel