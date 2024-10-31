Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Orléans
Très bon accueil de la part de la résidence Valois, ravi de pouvoir faire partir de votre établissement et votre équipe a partir de août 2025
Par Jimmy L. • Résidence Valois , Orléans
Mon père est à l'EPHAD Saint-Joseph depuis un an et demi et toute notre famille est très satisfaite de cet établissement Beaucoup de dynamisme de l'équipe Beaucoup d'animations (musique, thé dansant, cinéma, promenade en extérieur, en calèche, etc...) L'équipe d'aide-soignantes est très serviable, à l'écoute, empathique, tout comme les infirmières, vigilantes, compétentes, sympathiques Bref, un EPHAD où la fin de vie y est plus douce...
Par Loïs D. • Résidence Saint Joseph , Orléans
Mon oncle Roger a été accueilli dans cet Ehpad pendant trois ans, et nous avons été très satisfaits de la qualité des soins et de l’attention portée aux résidents. L’équipe est extrêmement prévenante et fait tout son possible pour que chaque résident se sente bien. Les repas sont de grande qualité. Nous avons toujours eu l’impression que notre oncle était entre de bonnes mains. Merci à toute l’équipe pour leur dévouement et leur professionnalisme.
Par Albator A. • Résidence Saint Joseph , Orléans
La nouvelle direction a pris un changement de fonctionnement très positif depuis quelques temps et cela a des effets très positifs sur l’engagement du personnel et sur la santé des résidents - bravo pour cette évolution et pour les résultats obtenus
Par Frederic J. • Résidence Saint Joseph , Orléans
J’ai effectué un stage de 3 semaines au sein de l’établissement et peux donc donner mon point de vue en tant que stagiaire. Établissement qui fait beaucoup pour ses résidents : une direction exigeante et professionnelle ainsi qu’une super équipe pluridisciplinaire au taquet ! Volonté de bien faire, avec une gestion sérieuse des imprévus ou des difficultés. L’environnement de la résidence (jardins, salon, coins musiques, animations, séances de gym, salon de coiffure, médiation animale…) est un gros point positif, tout comme la cuisine.
Par Hugo I. • Résidence Saint Joseph , Orléans