Au long des visites fréquentes sur les trois années où notre mère y a vécu, notre fratrie a pu apprécier la grande qualité de l’accueil individuel et collectif, profondément humain, mis en œuvre à la Résidence Savigny. Si avec le jardin, des locaux fort bien conçus des propositions d’activités bi-quotidiennes, une médication mesurée etc. … le confort et le bien-être sont assurés ; ce qui nous a paru remarquable et vraiment bénéfique c’est la qualité de l’accompagnement en terme de prendre soin de chaque personne dans la continuité naturelle de sa vie et de sa personnalité singulière. C’est aussi la bonne humeur et la jovialité déployées au quotidien, la prise en compte des singularités, la disponibilité des accompagnants tant pour les résidents que pour leurs visiteurs, tous les petits plus qui signent la prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions, avec ses particularités corporelles, cognitives, affectives, et sociales. À la résidence la vie tend à se poursuivre, animée, dans un bien vivre ensemble que les équipes s’attachent à infuser dans le quotidien en dosant écoute, soutien, stimulation, respect des besoins et du rythme de chacun. Les professionnels, pour la plupart, travaillent depuis de nombreuses années dans la Résidence, cela nous incline à la confiance, au respect et à l’admiration. Nous avons tout particulièrement apprécié de pouvoir veiller, sur place, notre mère, dans ses derniers jours, et d’être comme elle accompagnés avec bienveillance et délicatesse et d’être aussi concertés pour que tout ajustement pour sa dignité et son confort soient jusqu’au bout assurés. Nous sommes plein de gratitude pour avoir bénéficié de ce qui nous semble l’un des meilleurs établissements de France où le prendre soin est incarné et se déploie. M.R

Par Martine R. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye