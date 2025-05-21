Avis des familles sur les Maisons de retraite / EHPAD à Savigny-sur-Braye
Au long des visites fréquentes sur les trois années où notre mère y a vécu, notre fratrie a pu apprécier la grande qualité de l’accueil individuel et collectif, profondément humain, mis en œuvre à la Résidence Savigny. Si avec le jardin, des locaux fort bien conçus des propositions d’activités bi-quotidiennes, une médication mesurée etc. … le confort et le bien-être sont assurés ; ce qui nous a paru remarquable et vraiment bénéfique c’est la qualité de l’accompagnement en terme de prendre soin de chaque personne dans la continuité naturelle de sa vie et de sa personnalité singulière. C’est aussi la bonne humeur et la jovialité déployées au quotidien, la prise en compte des singularités, la disponibilité des accompagnants tant pour les résidents que pour leurs visiteurs, tous les petits plus qui signent la prise en compte de la personne dans toutes ses dimensions, avec ses particularités corporelles, cognitives, affectives, et sociales. À la résidence la vie tend à se poursuivre, animée, dans un bien vivre ensemble que les équipes s’attachent à infuser dans le quotidien en dosant écoute, soutien, stimulation, respect des besoins et du rythme de chacun. Les professionnels, pour la plupart, travaillent depuis de nombreuses années dans la Résidence, cela nous incline à la confiance, au respect et à l’admiration. Nous avons tout particulièrement apprécié de pouvoir veiller, sur place, notre mère, dans ses derniers jours, et d’être comme elle accompagnés avec bienveillance et délicatesse et d’être aussi concertés pour que tout ajustement pour sa dignité et son confort soient jusqu’au bout assurés. Nous sommes plein de gratitude pour avoir bénéficié de ce qui nous semble l’un des meilleurs établissements de France où le prendre soin est incarné et se déploie. M.R
Par Martine R. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye
Excellente expérience sur un séjour temporaire d'une personne très âgée. Très bon accueil, qualité des repas irréprochable, très bons soins et locaux tellement agréables. Merci beaucoup à toute l'équipe
Par Liliane O. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye
Je tiens à remercier infiniment l'ensemble de votre personnel qui accompagne mon père depuis plusieurs années. Grâce à votre bienveillance, il a réussi à trouver sa place et à donner du sens à sa vie dans votre établissement. Vous savez répondre à tous ses besoins tant sur le plan de sa santé physique que sur le plan de son bien-être psychologique. Les multiples activités et la partie de belote de fin de journée rythment ses journées dans la bonne humeur, sans oublier les bons repas qui le régalent. Il profite de chaque journée dans un environnement de qualité grâce au professionnalisme de toute l'équipe. Que cela dure le plus longtemps possible !
Par Nadia V. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye
Mon papa n’est pas resté longtemps mais sa prise en charge de fin de vie a été exceptionnelle. Le personnel que ce soit la directrice de l’établissement, la secrétaire administrative, les infirmières, les aides soignants et autres ont été d’une gentillesse et d’une empathie incroyable. Ils ont même pensé à ma maman qui était hospitalisée au moment de son décès et lui ont prêté gracieusement un fauteuil roulant durant plusieurs jours. Cet établissement devrait être la norme pour tous nos anciens. Merci encore à vous tous pour votre soutien.
Par Benoit R. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye
Mon mari est rentré à la Résidence fin Août 2024.Au début le changement d'environnement l'a un peu perturbé mais l'équipe d'encadrement c'est bien occupé de lui et j'ai été rassuré. Tout se passe très bien. Beaucoup de choix dans les activités. Toujours un petit mot gentil pour les résidents pour les rassurer. Les équipes médicales et encadrantes sont très disponible. Merci à tous. Bonne continuation.
Par Francoise L. • Résidence De Savigny , Savigny-sur-Braye