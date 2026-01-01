Ehpad La Chenaie à Verneuil-sur-Vienne (87)
Maison de retraite / EHPAD à Verneuil-sur-Vienne (87)
8 RUE DE LIMOGES, 87430 Verneuil-sur-Vienne
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