Ehpad Du Chateau à Rochechouart (87)
Maison de retraite / EHPAD à Rochechouart (87)
8, RUE HOTEL DIEU, 87600 Rochechouart
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